Les amateurs de hockey sont bien servis!

Les férus de hockey sur glace, des Laurentides, sont sans doute choyés, alors que la saison hivernale rime avec les patinoires extérieures et l’organisation de tournois mettant en lumière la relève, par exemple, à Blainville, Boisbriand, Deux-Montagnes et Saint-Eustache. En outre, ces amateurs sont bien servis quant au hockey de plus haut niveau, soit scolaire, junior, semi-professionnel et même professionnel.

La formation qui occupe le plus haut rang de la liste est sans doute le Rocket de Laval, évoluant dans la Ligue américaine de hockey (LAH), alors dirigée par Joël Bouchard. Le club-école des Canadiens de Montréal est actuellement en bonne posture au classement général et présente des espoirs prometteurs du Bleu-Blanc-Rouge. On pense sans doute au joueur de centre, Ryan Poehling, et au jeune gardien de but, dernièrement rappelé par le grand club, Cayden Primeau, fils d’un certain Keith. D’autres joueurs seront reconnus par les habitués à titre de vétéran, dont Charles Hudon, Alex Belzile, ainsi que le capitaine de la formation, Xavier Ouellet, un ancien choix de premier tour au repêchage.

Pour plus d’informations: [https://rocketlaval.com/].

Hockey junior

La deuxième équipe en importance est l’Armada de Blainville-Boisbriand, un jeune club dirigé par Bruce Richardson, évoluant au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Cette Flotte, qui est actuellement en posture pour participer aux prochaines séries éliminatoires, est composée de plusieurs espoirs prometteurs, dont certains qui ont été repêchés dans la Ligue nationale de hockey (LNH). On pense alors au vétéran Luke Henman (Hurricanes de la Caroline) et Samuel Bolduc (Islanders de New York). D’autres y font bonne figure. Yaroslav Likhachev et Maxim Bykov, deux athlètes originaires de la Russie, font partie d’un groupe à surveiller. Somme toute, du hockey de haut niveau à deux pas de la maisonnée.

Pour plus d’informations: [https://armadahockey.ca/].

Ceci dit, si l’on se déplace plus au nord, on retrouve une formation évoluant dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec: les Panthères de Saint-Jérôme. Dirigée par l’entraîneur-chef et directeur général, Pierre Bergeron, celle-ci connaît une bonne saison, parmi les premières troupes au classement général, en date de vendredi dernier. Certains athlètes sont alors à surveiller sur la glace. Notons les brillantes performances de joueurs comme Vincent Tremblay-Lapalme (1er chez les pointeurs), Zachary Gravel, ainsi que les gardiens, Tommy Da Silva et Guillaume Maguire.

Pour plus d’informations: [https://pantheres.com].

Semi-professionnel et scolaire

Les Pétroliers du Nord, qui évoluent au sein de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) sont également à surveiller, au niveau du sport semi-professionnel.

En outre, les férus du sport peuvent suivre la relève scolaire, particulièrement dans la MRC de Thérèse-De Blainville, avec les Nordiques du cégep Lionel-Groulx (programme au collégial; masculin et féminin) et les Diabolos de l’école secondaire Lucille-Teasdale (programme au secondaire; masculin).

Voilà! À vous de choisir les formations et les niveaux que vous désirez suivre de plus près!