Le masque dessiné par Léo remporte un concours

Dans le cadre du concours « Arranges-y le portrait !», lancé au début de décembre par Maxi et la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Léo Drapeau de Sainte-Thérèse, fier partisan de l’Armada de Blainville-Boisbriand, est l’heureux gagnant d’un masque de gardien de but d’une valeur de 700 $ qu’il a lui-même dessiné.

Pour courir la chance de remporter ce concours, les jeunes partisans (16 ans et moins) des équipes de la LHJMQ devaient se rendre au comptoir du service à la clientèle ou aux caisses des magasins Maxi participants pour recevoir une copie de la feuille de participation officielle. À l’aide du modèle fourni, ils devaient ensuite dessiner leur propre masque de gardien de but.

Il semble donc que le dessin de Léo, un gardien de but âgé de neuf ans issu de l’organisation des Seigneurs des Mille-Îles, chez les novices, ait impressionné les membres du jury qui l’ont sélectionné comme l’un des dix lauréats.

« J’ai dessiné le logo des Seigneurs de Mille-Îles. Et derrière, c’est écrit ‘Amuse-toi’ et ‘Mc Fleury’ parce que mon père m’appelle tout le temps comme ça. C’est un mélange entre Mc David et Marc-André Fleury ! », raconte Léo.

Selon le jeune homme, si son dessin a été choisi parmi tous ceux qui ont été reçus, c’est tout simplement « parce qu’il est beau ». Sa maman, Vickie Tanguay, est toutefois plus éloquente. Elle ajoute que le fait d’avoir mis en évidence le club de hockey mineur des Seigneurs des Mille-Îles, qui s’entraîne sur la patinoire de l’Armada au Centre d’excellence Sports-Rousseau, a certainement joué en sa faveur.

« Les Seigneurs des Mille-Îles, à partir du peewee, ont des équipes AAA élites dotés d’un programme de hockey reconnu. Il faut dire aussi que la plus grande qualité de Léo est que peu importe ce qu’il fait, il s’applique pour le faire », dit-elle.

« J’ai recommencé trois fois jusqu’à temps que mon dessin soit à mon goût! » d’ajouter Léo qui a par ailleurs eu la chance de rencontrer celui-là même qui a reproduit son dessin sur son casque de gardien, soit Stéphane Bergeron de Griff Airbrush. Ensemble, ils lui ont donné vie.

Fleury, Crawford, Bryzgalov, Howard

Stéphane Bergeron de Griff Airbrush est habitué de dessiner des masques de gardien de but, lui qui fait déjà ceux de nombreux gardiens de le Ligue nationale de hockey tels Marc-André Fleury, Ilya Bryzgalov, Jeff Deslauriers, Jimmy Howard, Matt Murray, Roberto Luongo, Corey Crawford et encore d’autres. Au niveau amateur, de son atelier de Bécancour, il dessine aussi les masques de plusieurs gardiens de but de la LHJMQ, de la NCAA, de la Ligue junior de l’Ontario, etc.. C’est lui qui a dessiné les masques de la plupart des lauréats du concours organisé par Maxi et la LHJMQ.

« J’ai adoré faire ce projet, dit-il. Plusieurs pensent que je ne peins que des masques pros, mais c’est faux. J’ai autant de satisfaction à rendre un jeune client heureux quand il reçoit son masque. »

Stéphane Bergeron n’avait que de bons mots à dire au sujet du masque de Léo.

«J’avais six masques à peindre et celui de Léo était le plus beau design que j’avais à reproduire!»

Il s’agissait de la première édition du concours « Arranges-y le portrait ». Gageons qu’avec un tel prix, il gagnera en popularité auprès des jeunes gardiens de but dans les années à venir.