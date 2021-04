Comme anticipé, nous sommes actuellement en quarantaine, à la suite de la situation survenue au sein de l’organisation des Olympiques de Gatineau, où 24 résultats positifs (joueurs et personnel) ont été recensés à ce jour. Comme nous avions affronté cette équipe lors de nos deux derniers matchs de la saison, notre formation a donc été placée en quarantaine pour une période de 14 jours, laquelle se terminera ce vendredi 16 avril. Également, deux de nos joueurs, qui ne faisaient pas partie des 23 joueurs touchés en début de saison, ont reçu, vendredi dernier, un test positif à la COVID-19 et devront, eux, poursuivre cette quarantaine jusqu’à dimanche prochain.

Ces récents évènements ont obligé la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) à mettre à jour ses scénarios en vue des séries éliminatoires car, en plus des Olympiques et de notre équipe, trois autres formations sont également en quarantaine obligatoire, à savoir les Remparts de Québec, où on dénombre un total de sept cas actifs parmi les joueurs, le Drakkar de Baie-Comeau et l’Océanic de Rimouski, où il n’y a cependant aucun cas positif.

Ainsi, il n’y aura plus de laisser-passer pour notre équipe en vue de la ronde suivante. Comme l’a dévoilé la LHJMQ, les douze équipes du Québec seront classées par position, de la première à la douzième place, basé sur le pourcentage de points. Dans notre cas, nous affronterons les Olympiques de Gatineau dans une série trois de cinq. Les séries prendront leur envol le vendredi 23 avril.

Pour l’heure, je vous dirais que la priorité, ce n’est pas vraiment le hockey, mais bien la santé de tous. Et à cet égard, je souhaite que toute l’équipe de Gatineau, que je respecte grandement, retrouve justement cette santé. Le hockey, pour le moment, ça passe en deuxième.

Propos recueillis par Benoît Bilodeau