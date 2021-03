Le Fonds de l’athlète des Laurentides tiendra une édition spéciale COVID

Reconnaissant la résilience dont ont fait preuve les athlètes en ces temps de pandémie, le Fonds de l'athlète des Laurentides (FAL) a décidé d'offrir à ces derniers, sous une formule exceptionnelle, des bourses de persévérance pour l'année d'activités sportives 2020 (du 1er janvier au 31 décembre 2020).

Puisque le comité de sélection ne peut se baser, notamment, sur des résultats de performance (les compétitions ayant été annulées dans la presque totalité des sports) et afin d’être le plus objectif possible, il a été décidé de procéder à un tirage au sort, par catégorie (espoir, relève et élite), et d’octroyer un nombre total de 60 bourses de 300 $.

La remise des bourses sera officialisée lors du 18e gala virtuel qui aura lieu, comme par le passé, à la fin du mois de mai ou début juin 2021.

Pour connaître les critères d’admissibilité et pour faire une demande de bourse, les personnes intéressées à soumettre une demande doivent se rendre sur le site Web du FAL au [www.fondsathletelaurentides.com] et cliquer sur l’onglet Bourses 2021. La date limite pour soumettre une demande est le mercredi 31 mars, à 16 h.

Pour plus de renseignements, communiquez avec M. Dang Thanh Bui par courriel à sports@loisirslaurentides.com.