Si Bruce le dit!: Le feu dans les yeux, le couteau entre les dents

Nous sommes heureux du résultat des matchs de la dernière fin de semaine, alors que nous avons quatre points en banque sur une possibilité semblable. Nous avons bien joué contre les Tigres de Victoriaville, samedi dernier, avec une semaine de congé à la veille de ce week-end d’activité. J’ai senti que nos joueurs étaient engagés, surtout, en marge d’une défaite contre les Olympiques de Gatineau. Les gars ont voulu rebondir rapidement. Nos unités spéciales ont fait la différence, surtout notre avantage numérique. Nous avons compté trois buts sur six occasions, avec un homme en plus.

Nous avons vécu une autre histoire le jour suivant, contre les Voltigeurs de Drummondville. C’était bizarre. Je voyais que certains de nos jeunes avaient une mauvaise partie dans le corps, comme on dit. Il s’agissait d’un duel de tennis. Les équipes s’échangeaient la rondelle. Notre exécution n’y était pas, mais nous avons montré beaucoup de caractère afin de revenir dans le match. On s’est donné une chance de gagner. Notre capitaine, Luke Henman, s’est levé et a fait une grande différence pour aller chercher cette victoire in extremis.

Nos récents succès sont le résultat de notre profondeur, de notre acharnement, entre autres. Les jeunes ont tous un rôle à jouer dans cette formation. Nos unités spéciales font un excellent travail et nous offrent des chances de gagner. La chimie d’équipe, le niveau de compétition et l’engagement des joueurs sont tous top niveau. C’est facile de travailler avec des gars qui ont le feu dans les yeux et la coutellerie entre les dents!