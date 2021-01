Le Défi château de neige est lancé à Sainte-Thérèse

Cet hiver, les Thérésiens de tous les âges sont invités à enfiler leur manteau et à sortir leurs pelles et leurs sceaux pour participer au Défi château de neige. Ce concours gratuit permettra aux citoyens de bouger à l’extérieur et de courir la chance de remporter des prix intéressants.

«Ce défi ludique propose à la population de jumeler la pratique d’activité en plein air et la créativité, deux éléments qui font beaucoup de bien en ces temps de confinement. Alors, habillez-vous chaudement, laissez libre cours à votre imagination et amusez-vous», lance la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Les participants sont invités à construire un fort ou un château de neige dans leur cour ou dans un parc à proximité et à le prendre en photo. Ils doivent ensuite s’inscrire au [www.defichateaudeneige.ca] en sélectionnant la région des Laurentides et la MRC de Thérèse-De Blainville. À la question «De quel catégorie/événement s’agit-il?», il faut sélectionner dans le menu déroulant l’option «Défi château de neige/Ville de Sainte-Thérèse». Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 8 mars.

En prenant part au défi, les citoyens courent la chance de gagner l’un des nombreux prix. La Ville de Sainte-Thérèse fera notamment tirer, le 10 mars, trois paniers-cadeaux d’une valeur de 150 $ parmi les Thérésiens participants. Les gagnants seront contactés par téléphone quelques jours après la date limite du concours.