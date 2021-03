Le Club de soccer Lorraine Rosemère change son image

Le Club de soccer Lorraine Rosemère inaugure sa nouvelle identité et devient le FC LORO. Un nouveau nom, un nouveau logo, une nouvelle image et un nouveau slogan: Tous pour un.

Jusqu’à maintenant, le club était connu sous le nom Adrénaline. Cette nouvelle identité provient d’une volonté de refléter adéquatement la mission et l’image de l’organisation, ainsi que celle de ses membres.

Ainsi, FC LORO reprend le réputé terme FC (Football Club), porté par la majorité des grandes équipes européennes. Le terme LORO provient de la fusion des abréviations Lorraine et Rosemère. Le nouveau logo met en valeur l’utilisation du blason, un symbole traditionnel du soccer qui désigne la victoire, l’affirmation de soi et l’appartenance, ainsi que de l’aigle, symbole de force, de fierté, de rapidité, de courage et de sagesse. Les quatre couleurs mises de l’avant sont le rouge, symbole de dynamisme, le noir, symbole de persévérance, l’or, symbole de fierté, et le blanc, symbole de confiance.

«Avec la nouvelle réforme de Soccer Canada, notre conseil d’administration a beaucoup réfléchi à la manière de moderniser notre club pour l’amener à un niveau supérieur. Nous souhaitions conserver nos racines historiques et demeurer authentiques, en mettant de l’avant toutes les valeurs établies depuis longtemps. Au cours des deux dernières années, notre conseil d’administration a travaillé très fort, en gardant ces objectifs en tête. Aujourd’hui, nous sommes vraiment fiers de présenter le fruit de notre travail», annonce le président du Club de soccer Lorraine Rosemère, John Moutinho.

«Grâce à cette nouvelle image, nous voulons rendre hommage à nos communautés et à leur histoire. Notre but est d’augmenter le sentiment d’appartenance de tous et d’œuvrer pour le développement de nos jeunes, de nos joueurs, de nos arbitres, de nos entraîneurs, de nos bénévoles et de nos fans», ajoute le directeur sportif du club de soccer Lorraine Rosemère, Massimo Di Ioia, ancien jouer de l’Impact de Montréal et ancien membre de l’équipe canadienne masculine de soccer.

À propos du Club de soccer Lorraine Rosemère

Le Club de soccer Lorraine Rosemère (anciennement Adrénaline et aujourd’hui FC LORO) est une organisation issue de la fusion des clubs de soccer des municipalités de Rosemère et de Lorraine, survenue en 2008. Celui-ci compte environ 1 000 membres et travaille à offrir un environnement positif et idéal pour la pratique du soccer auprès des jeunes.

À noter que le club est actuellement en recherche active de commanditaires pour les saisons 2021 et 2022.