Le 14 mars : Une activité de financement pour le Cyclo Défi

Marie-Chantal Fortier, directrice du Centre Marie-Soleil, participe au Cyclo-Défi pour la deuxième fois, parce que consacrer une fin de semaine à pédaler d’un bout à l’autre du beau Québec est une petite façon pour elle de faire une grande différence.

Ce grand défi, dont le Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif est bénéficiaire, est un périple à vélo de plus de 200 km sur les pittoresques routes du Québec. « C’est avec la conviction profonde qu’un jour on vaincra le cancer que je m’y engage. C’est un défi de taille, mais armée de mon vélo, mon casque et votre générosité, rien ne sauras m’arrêter», de dire Marie-Chantal Fortier.

Ces fonds ainsi amassés grâce au Cyclo-Défi, dont l’objectif est de 2 500 $ par participant, serviront au financement de projets de recherche innovateurs, de programmes d’enseignement ainsi qu’à offrir des soins de qualité au Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif et leurs partenaires partout au Québec.

Spinning et Pilates

Afin d’amasser des fonds le 14 mars au Centre Marie-Soleil, un centre d’entraînement de Sainte-Anne-des-Plaines, plusieurs participants seront présents pour y faire du spinning et du pilates. Marie-Chantal Fortier sera du nombre en compagnie de Hugo Giroux, comédien.

Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac, couple de danse sur glace, représentant de la France, seront également présents. D’ailleurs, le Centre Marie-Soleil s’engage dans un nouveau partenariat avec Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac, qui souhaitent obtenir une place pour les Olympiques de 2022.