L’Armada survit: il y aura un cinquième match

Même s’il n’a dirigé que 15 tirs, dont seulement deux en troisième en troisième période, l’Armada de Blainville-Boisbriand a trouvé le moyen de l’emporter 3-2 contre les Tigres de Victoriaville et ainsi forcer la tenue d’un cinquième et décisif match dans cette série trois de cinq âprement disputée.

C’est un but de Luke Henman, qui vient de signer un contrat professionnel avec Kraken de Seattle dans la Ligue nationale de hockey (LNH) qui a tranché le débat au début de la troisième période, alors qu’il a marqué à 2:34 en avantage numérique son septième but des présentes séries. Posté du côté droit, il venait tout juste de rater la cible, mais il n’a pas manqué la deuxième chance qui s’est offert à lui presque immédiatement.

Les quatre autres buts de ce match ont tous été marqué en deuxième période. Après avoir vu les Tigres prendre l’avance 1-0 alors qu’à peine 39 secondes venaient de s’écouler, l’Arma a répliqué avec deux buts consécutifs en moins de cinq minutes.

Yaroslav Likhachev (3e), meilleur pointeur de l’Armada en séries, a d’abord, à 5:18, trompé la vigilance du gardien de but adverses alors que son équipe bénéficiait d’un double avantage numérique. Puis, à 8:01, Miguël Tourigny (3e) a a vu la rondelle franchir la ligne rouge le but quand le gardien adversaire ait été incapable de capter la rondelle dirigée vers lui. Mais, cinq minutes plus tard, les Tigres devaient créer l’égalité 2-2.

Le gardien de but Charles-Édward Gravel était de retour devant le filet pour ce match et a stoppé 22 tirs pour mériter une cinquième victoire dans ces séries. Luke Henman et Miguël Tourigny ont, quant à eux, été nommés première et troisième de ce match.

Cette victoire permet donc à la troupe de Bruce Richardson d’éviter l’élimination. Le gagnant de cette série quart de finale sera connu ce samedi 15 mai, alors que les deux équipes sauteront sur la glace du Centre Vidéotron, à Québec, pour ce cinquième et ultime match.

