L’Armada subit l’élimination

(C. D.) — Après avoir forcé la tenue d’un cinquième match, dans la série 3 de 5 l’opposant aux Tigres de Victoriaville, l’Armada de Blainville Boisbriand s’est inclinée par la marque de 9-3, samedi au Centre Vidéotron, ce qui fermait les livres sur la saison 2020-2021 de la troupe de Bruce Richardson.

Disons les choses comme elles sont, l’Armada n’a jamais été dans le coup. C’était 4-0 pour les Tigres après vingt minutes de jeu et 6-1 à la fin du deuxième tiers. La Flotte a bien tenté un retour, avec deux buts en 7 minutes, au troisième tiers, mais les Tigres ont répliqué avec trois buts en 50 secondes pour ainsi obtenir leur place dans le carré d’as de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. À noter que , dans la défaite, le vétéran Luke Henman a inscrit ses 8e et 9e buts des séries, en plus d’obtenir une passe sur le filet de Nathan Lavoie, un premier dans les circonstances.