L’Armada s’incline 3-2 en prolongation

Pour une deuxième fois en deux matchs, c’est en prolongation que tout s’est joué entre l’'Armada de Blainville-Boisbriand et les Tigres de Victoriaville. Cette fois, ce sont les Tigres qui ont eu le meilleur à ce petit jeu, cet après-midi au Centre Vidéotron, à Québec, quand Conor Frenette a marqué, à 17 :03 de cette première période de prolongation, le but qui a fait la différence. Celui-ci permet donc aux siens de s’envoler avec une victoire de 3-2 et, surtout, d’égaler à 1-1 cette série trois de cinq.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé du côté de la troupe de Bruce Richardson qui est revenue de l’arrière deux fois plutôt qu’une dans ce match; la deuxième permettant à l’Armada de forcer du surtemps. Mais, en prolongation, ils n’auront effectué que trois maigres tirs, contre 13 pour leurs rivaux.

Deux buts de Luke Henman

Après une première vingt sans but, les Tigres ont ouvert la marque en deuxième période à 8:08 grâce à un but marqué en désavantage numérique. Mais l’Armada a répliqué par l’entremise de Luke Henman (4e) qui, à 14:37, a effectué un tir à sa droite dans la partie supérieure du filet adverse à 14:37 pour égaler la marque 1-1. Christopher Merisier-Ortiz et Yaroslav Likhachev ont obtenu des mentions d’aide sur ce but.

Les Tigres ont cependant repris les devants moins de trois minutes plus tard pour terminer ce deuxième engagement avec un pointage de 2-1 en leur faveur.

Et c’est à nouveau Luke Henman qui s’est illustré quand il a créé l’égalité 2-2 au moment où l’avantage numérique de son équipe venait de se terminer. Laissé seul devant le filet, il a trompé la vigilance du gardien Nikolas Hurtubise avec un tir dans le bas du filet cette fois. Miguël Tourigny et Yaroslav Likhachev ont été complice de ce but égalisateur.

Mais, on le sait maintenant, ces deux buts de Henman, nommé la deuxième étoile de ce match, n’auront pas été suffisants pour permettre à l’Armada de prendre une sérieuse option sur cette série. Pour le gardien de but Charles-Édward Gravel, il s’agit d’une première défaite en cinq départs

Matchs à venir

Rappelons que ce match devait initialement être disputé dimanche soir, mais aq dû être reporté quand un cas de COVID-19 a été suspecté au sein de l’organisation de l’Océanic de Rimouski dont l’équipe joue également au Centre Vidéotron. La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et la Santé publique ont alors ouvert une enquête épidémiologique. À la suite de celle-ci, la LHJMQ a levé, lundi, en fin d’avant-midi, avec l’accord de la Santé publique, les mesures de quarantaine imposées à l’Océanic de Rimouski, mais aussi aux Foreurs de Val-d’Or, leurs rivaux dans cette ronde quarts de finale.

Le prochain match entre les deux équipes aura lieu mardi soir, à 19 h. Le quatrième affrontement sera disputé jeudi soir, à 19 h, et, si nécessaire, l’ultime match aurait samedi prochain, à 14 h.

