L’Armada prend les devants 1-0 dans sa série face aux Tigres

L’Armada de Blainville-Boisbriand a remporté cet après-midi son premier match dans la série quart de finale qui l’oppose aux Tigres de Victoriaville par la marque de 3-2 grâce à Benjamin Corbeil qui a marqué le but gagnant en période de prolongation.

L’attaquant de 20 ans a inscrit le but victorieux sans aide, sur une échappée, à 1:38 alors que son équipe évoluait à court d’un homme à la suite d’une punition qu’avait écopée un peu plus tôt son coéquipier Tommy Bouchard. Il s’agissait du deuxième but de Corbeil en séries éliminatoire.

On s’échange l’avance

Les deux équipes se sont échangées les devants à deux reprises avant d’en arriver à cette période de prolongation. Les Tigres ont d’abord ouvert la marque à 16:28 de la deuxième période, mais Mathias Laferrière (3e) a nivelé la marque 1-1, alors qu’il ne restait que 38 secondes à écouler dans cet engagement.

La troupe de Bruce Richardson a frappé tôt dès le début de la troisième période quand Tommy Bouchard a enfilé, dès la 31e seconde de jeu, son premier but en séries éliminatoires pour donner les devants à l’Armada une première fois dans cette partie.

Les Tigres, équipe hôte de ce premier match disputé au Centre Vidéotron, à Québec, ont cependant réussi à imiter leurs rivaux en égalant la marque 2-2 avec à peine neuf secondes à jouer dans cette troisième période et ainsi forcer une période de prolongation.

L’Armada a dirigé 28 lancers sur le gardien adverse, contre 27 pour les Tigres. Le gardien de but de Blainville-Boisbriand, Charles-Édward Gravel, a stoppé 25 de ces tirs pour mériter une quatrième victoire en quatre départs dans ces séries éliminatoires. Il a été nommé la deuxième étoile de ce match, alors que l’auteur du but gagnant, Benjamin Corbeil, a eu droit, lui, à la première étoile.

Prochains matchs

Les deux équipes, qui s’affrontent pour la toute première fois de leur histoire respective en séries éliminatoires, seront de retour sur la glace ce dimanche 9 mai, à 19 h 30, pour disputer le deuxième match de cette série trois de cinq. Le troisième match aura lieu le mardi 11 mai, à 19 h. Si nécessaire, les matchs 4 et 5 sont prévus pour le jeudi 13 mai et samedi 15 mai.

Pour suivre l’Armada: [http://www.armadahockey.ca/] ou [http://www.facebook.com/ArmadaBLB].