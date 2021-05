L’Armada jouera plutôt son deuxième match cet après-midi

La COVID19 s’invite dans les présentes séries éliminatoires de La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) qui a annoncé que le match que devaient disputer, hier soir, l'Armada de Blainville-Boisbriand face aux Tigres de Victoriaville a été remis à cet après-midi.

Cette décision fait suite à un possible cas de COVID-19 au sein de l’organisation de l’Océanic de Rimouski pour lequel une enquête épidémiologique a été ouverte. Comme l’Océanic dispute également ses matchs au Centre Vidéotron, à Québec, on a voulu prendre aucune chance. La LHJMQ et la Santé publique ont donc convenu de reporter ce deuxième match entre les deux équipes. Plus de détails seront fournis lorsque l’enquête sera complétée, a-t-on fait savoir par voie de communiqué de presse.

Le match entre l’Armada et les Tigres aura donc lieu ce lundi 10 mai, sur le coup de 13 h. Le troisième match est toujours prévu pour le mardi 11 mai, à 19 h. Si nécessaire, les matchs 4 et 5 seront disputés le jeudi 13 mai et le samedi 15 mai.

Rappelons que l’Armada a remporté, vendredi dernier, le premier match de cette série trois de cinq par la marque de 3-2 grâce à un grâce à but de Benjamin Corbeil qui a marqué dès le début de la première période de prolongation.