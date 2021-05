L’Armada fait maintenant face à l’élimination

Si les deux premiers matchs se sont décidés en prolongation, c’est en troisième période cette fois-ci que tout a basculé alors que les Tigres de Victoriaville ont inscrit trois buts sans réplique, dont un dans un filet désert, pour prendre la mesure de l’Armada de Blainville-Boisbriand par la marque de 6-4 et prendre une avance de 2-1 dans cette série trois de cinq.

Du coup, les Tigres ont réussi à surmonter des avances de 2-0, 3-1 et 4-3 qu’avaient prises la troupe de l’entraîneur-chef Bruce Richardson au cours de ce match. Celle-ci fera maintenant face, jeudi soir, toujours au Centre Vidéotron à Québec, à l’élimination lors du quatrième affrontement entre les deux équipes.

Un bon début pour l’Armada

Tout avait cependant bien débuté pour l’Armada qui a d’abord pris, en première période, les devants 2-0 grâce à des buts de Simon Lavigne (1er) et Simon Pinard (3e), avant de voir les Tigres répliquer une première fois. Mais, Tommy Bouchard (2e) a redonné une avance de deux buts aux siens avant la fin de ce premier engagement en marquant en avantage numérique.

Une avance insuffisante puisque les Tigres sont revenus à la charge à deux reprises lors de la deuxième période, marquant même l’un des buts avec à peine 61 secondes d’écoulées à la reprise des hostilités. Avec ces deux buts, il y avait donc égalité 3-3 lorsque la sirène a sonné pour mettre fin à cette deuxième période.

Les Tigres renversent la vapeur

Les joueurs de Blainville-Boisbriand ont à nouveau repris les devants en troisième période quand Luke Henman a marqué son sixième but des présentes séries éliminatoires à 6:07. Les Tigres ont toutefois réussi à niveler la marque 4-4 six minutes plus tard, pour prendre ensuite l’avance 5-4 à 17:27 avec ce qui s’est avéré le but gagnant. Le sixième but des Tigres a été inscrit dans un filet désert alors que le gardien de but Charles-Édward Gravel avait été retiré à la faveur d’un sixième attaquant.

Dans ce match, les Tigres auront profité bien de leurs avantages numériques marquant trois fois en trois occasions, alors que l’Armada a réussi à tirer profit d’un surnombre une fois en deux opportunités.

La défaite est allée à la fiche du gardien de but Charles-Édward Gravel (4-2). Il a stoppé 31 des 36 tirs dirigés contre lui. Pour sa part, Simon Lavigne a été nommé la deuxième étoile de ce match.

Matchs à venir

Notons que le quatrième de cette série sera disputé jeudi soir, à 19 h, et, si nécessaire, l’ultime match aura lieu samedi prochain, à 14 h.

