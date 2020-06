L’Armada fait de Jonathan Fauchon son premier choix

Parlant au 10e rang lors de la séance du repêchage 2020 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), le directeur général de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Pierre Cloutier, a arrêté son choix sur Jonathan Fauchon des Chevaliers de Lévis.

Originaire de Sainte-Claire-de-Bellechasse, Jonathan Fauchon, 5’9’’, 146 livres, a connu une excellente saison, en 2019-2020, à sa première dans le Midget AAA, amassant 34 points en 42 matchs. Il a ajouté dix points en cinq parties en séries. Joueur de centre, il était classé 16e par la centrale de recrutement.

La direction de l’Armada dit de lui qu’il est «un joueur passionné qui possède les mêmes valeurs que l’Armada».

«Il ne possède pas la taille la plus imposante, mais possède de la vitesse et un bon sens du hockey», souligne Pierre Cloutier.

Soulignons qu’avant la séance, l’Armada disposait du 20e choix, mais a transigé avec les Huskies de Rouyn-Noranda pour remonter au 10e échelon. En retour de ce choix de 1ère ronde (#10), les Huskies ont reçu un choix de 1ère ronde (#20), un choix de 2e ronde (#31), un choix de 5e ronde (#94) et un choix de 3e ronde en 2021.

Les autres choix

En 2e ronde, 44e choix au total, l’Armada a jeté son dévolu sur Charles-Edward Gravel. Né à Lévis dans la région de Québec, il portait les couleurs des Senators de Mississauga, la saison dernière, dans le U16 AAA.

Connaissant bien Maxime Vaillancourt, entraîneur des gardiens de l’Armada qui l’a déjà dirigé, il se sent donc en confiance et est très heureux d’avoir la chance de travailler avec toute l’équipe. Son but ultime étant de se frayer un chemin jusqu’à la Ligue Nationale de hockey, le gardien de 5’11’’, 184 livres, se dit confiant d’y arriver.

Avec son 3e choix au repêchage, l’Armada a sélectionné Brayden Schmitt, défenseur droitier. Brayden a marqué 6 buts et a obtenu 20 aides en 35 matchs la saison dernière. En séries éliminatoires, il a marqué 1 but et ajouté 5 aides en 11 matchs.

Emanuelson Charbonneau-Joseph, défenseur droitier issu des Riverains du Collège Charles-Lemoyne, Antoine Roy, centre qui a joué à Rothesay Netherwood Varsity U18, en 2019-2020, William Forbes, un gardien des Voyageurs de Dartmouth, et Jette McCullen, défenseur des Flyers Midget AAA de Moncton, choix des rondes suivantes, porteront peut-être le chandail de l’Armada.