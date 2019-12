L’Armada accumule de précieux points

Il s’agissait de la dernière semaine d’action avant Noël, pour l’Armada de Blainville-Boisbriand, alors qu’elle avait rendez-vous contre les Olympiques de Gatineau à deux reprises, les 11 et 13 décembre derniers.

La première rencontre s’est déroulée sur le terrain des adversaires et ce sont ces derniers qui ont ouvert la marque, le mercredi 11 décembre. En retard 2-0, la Flotte est revenue dans le match avec trois filets sans riposte, pour ainsi remporter le premier duel au compte de 3-2. Maxim Bykov (2 buts) et Benjamin Corbeil ont rempli le filet pour l’Armada.

Deux jours plus tard, soit le vendredi 13 décembre, les deux formations avaient rendez-vous, cette fois, au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Encore une fois, les Olympiques ont brisé la glace, mais l’Armada a répliqué grâce aux efforts de Benjamin Corbeil. Mathieu Bizier, de Gatineau, a donné les devants aux siens, pour faire 3-1.

Une avalanche de buts a suivi. Luke Henman (2 buts), Maxim Bykov (2 buts), Yaroslav Likhachev et Maximilien Ledoux ont tous compté. Résultat final: 7-4 pour les locaux et deux points précieux au classement général.

Le dernier chapitre

Le lendemain, soit le 14 décembre, Blainville-Boisbriand avait rendez-vous contre les Tigres, à Victoriaville.

Samuel Bolduc et Stéphane Jr Huard ont donné les devants aux visiteurs, avant de voir les Félins ouvrir la machine. Ils se sont inscrits à la marque à quatre reprises sans réponse du Noir et Blanc. Résultat: 4-2 pour les locaux et une défaite pour l’Armada, dans le cadre de son dernier match avant Noël.

Prochaines rencontres

La troupe laurentienne sera de retour en action le samedi 28 décembre, sur la route, contre les Remparts de Québec. Le prochain match à domicile sera présenté le mardi 31 décembre, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda seront en visite à Boisbriand.

Pour plus d’informations: [https://armadahockey.ca/].