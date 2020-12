L’aréna de Boisbriand accessible aux citoyens de Sainte-Thérèse

Jusqu'au 10 janvier, les Thérésiens peuvent profiter gratuitement du patin libre offert à l’aréna de Boisbriand grâce à une entente entre les deux villes. Voilà une belle activité à faire en famille à l’occasion de la période des fêtes!

Pour en profiter, il suffira de se présenter à l’aréna situé au 999, boul. de la Grande-Allée pendant les plages horaires identifiées et de présenter une Carte citoyen. Des préposés seront sur les lieux pour faire respecter les mesures mises en place pour assurer la sécurité de tous: la désinfection des mains, le port du masque ou du couvre-visage en tout temps (10 ans et +), le maintien de la distanciation de deux mètres et la limite des contacts entre les patineurs, ainsi que la circulation à sens unique sur la glace.

«Nous attendons toujours une réponse du gouvernement concernant notre demande de subvention pour financer la majeure partie des coûts de construction d’un nouvel aréna à Sainte-Thérèse. Mais d’ici là, nous sommes heureux de pouvoir offrir une alternative gratuite qui permet aux citoyennes et aux citoyens de patiner à l’intérieur à proximité de chez eux. Une belle façon de rester actif tout en s’amusant pendant les fêtes», a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Marche à suivre

La Ville de Boisbriand a établi la capacité maximale à 20 patineurs à la fois sur la glace, sous le principe du premier arrivé, premier servi (aucune réservation). Le port de l’équipement suivant est fortement recommandé: casque protecteur, protège-cou, gants, genouillères et coudières, et il est suggéré d’avoir en sa possession sa carte d’assurance-maladie. Il est possible d’enfiler ses patins à l’intérieur, mais le flânage n’est pas permis.

Pour consulter les plages horaires: [www.sainte-therese.ca] > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Patinage libre et patinoires extérieures.

À noter que l’activité est sujette à des changements sans préavis en raison de l’évolution de la pandémie de COVID-19. Consultez le [www.ville.boisbriand.qc.ca/sport-plein-air/installation-sportives] pour l’état de la situation à l’aréna de Boisbriand.

Patin extérieur

Le territoire de Sainte-Thérèse compte huit patinoires de hockey, huit étangs glacés et un anneau de glace extérieurs. Ils ouvriront dès que la température le permettra, dans le respect des mesures établies par la Santé publique.