L’aréna de Blainville accessible aux citoyens de Sainte-Thérèse

Depuis le 26 février, l’aréna de Blainville, situé au 1009, rue de la Mairie, sera accessible aux résidents de Sainte-Thérèse pour la pratique du patin libre. Voilà une belle activité à faire en famille à l’occasion de la relâche scolaire.

Réservations obligatoires

Pour en profiter, les Thérésiens devront obligatoirement réserver leur place au www.blainville.ca selon les plages horaires disponibles. L’inscription sera possible dès 7 h la journée même de l’horaire choisi. Lors de la première inscription, les utilisateurs devront avoir en main leur carte Accès Blainville non-résident qui leur permettra de se créer un compte. Les citoyens ne détenant pas cette carte devront en faire la demande en ligne sur le site Web de la Ville de Blainville ou dans l’un des bâtiments municipaux désignés.

Remboursement

La Ville de Sainte-Thérèse remboursera les frais encourus pour l’accès à l’aréna, qui seront de 3 $ pour les 6 à 17 ans et de 5 $ pour les 18 ans et plus. Les enfants de moins de 5 ans pourront y accéder gratuitement. Pour bénéficier du remboursement, les patineurs devront remplir le formulaire disponible au www.sainte-therese.ca > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Patinage libre et patinoires extérieures et y joindre leurs factures.

«Nous sommes heureux de pouvoir offrir cette alternative aux citoyennes et aux citoyens de Sainte-Thérèse. Elle tombe à point avec la semaine de relâche, pendant laquelle de nombreux parents sont en congé. Ils pourront ainsi patiner à l’intérieur en famille et passer d’agréables moments dans un environnement sécuritaire», a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Consignes sanitaires

-Les visiteurs qui présentent des symptômes, qui ont reçu ou sont considérés être en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19 doivent demeurer à la maison.

-La désinfection des mains est obligatoire dès l’entrée dans le bâtiment.

-Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire en tout temps pour les utilisateurs âgés de 10 ans et plus.

-Les utilisateurs doivent en tout temps respecter les consignes sanitaires et la distanciation physique (panneaux de signalisation et marquage au sol).

Marche à suivre

La Ville de Blainville a établi la capacité maximale à 22 patineurs à la fois sur la glace. La séance de patinage libre est d’une durée de 45 minutes. La période prend fin selon l’horaire réservé, peu importe si le participant est arrivé en retard. L’accès à l’aréna est permis 7 minutes avant la séance réservée. L’attente se fait dans le hall de l’aréna où un employé prend les présences et explique les règles à suivre.

L’activité est sujette à des changements sans préavis en raison de l’évolution de la pandémie de COVID-19. Consultez le www.blainville.ca > Activités > Installations récréatives > Arénas et patinoires pour tous les détails.

Patinoires extérieures à Sainte-Thérèse

Rappelons que le territoire de Sainte-Thérèse compte seize patinoires et étangs glacés, et un anneau de glace. Pour connaître l’état des glaces et les modalités d’utilisation consultez le www.sainte-therese.ca > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Patinage libre et patinoires extérieures.