La triathlète Amélie Kretz signe une excellente 15e position à Tokyo

À sa deuxième participation à des Jeux olympiques d’été , la triathlète Amélie Kretz, l’une des trois athlètes des Basses-Laurentides qualifiées pour Tokyo, a terminé au 15e rang. Elle améliore du coup grandement la performance qu’elle avait signée en 2016, à Rio Janeiro, au Brésil, alors qu’elle avait complété l’épreuve au 34e rang.

C’est sous des conditions difficiles, avec pluie pour débuter et humidité, que l’athlète de Sainte-Thérèse a complété les 1 500 mètres de natation, 40 kilomètres de vélo et 10 km de course à pied à 4:57 de la gagnante.

L’épreuve a finalement été remportée par Flora Duffy, des Bermudes, suivie de Georgia Taylor-Brown, de la Grande-Bretagne, et Katie Zafers, des États-Unis. L’autre Canadienne sur les rangs, Joanna Brown, a dû abandonner lors des 40 km à vélo.

Les triathlètes ont plongé dans l’eau autour de 17 h 30 (heure du Québec), mais à 6 h 30 en cette journée du mardi 27 juillet à Tokyo (et Jour 4 des JO). Après les 1 500 mètres de nage, Amélie Kretz pointait au 26e rang et après les 40km de vélo, au 21e rang.

Puis, à la course à pied, la Thérisienne a engrangé graduellement les rangs, grimpant au 19e rang après 2,5 km, au 17e rang après 5 km, puis au 16e rang après 17,5 km et finalement au 15e rang.

