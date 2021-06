La tournée Jamais sans mon casque s’arrête à Rosemère

À PROPOS D’AVEC TOUTE MA TÊTE

Créé en 2013, Avec Toute ma Tête est un organisme à but non lucratif, financé par des subventions, donations et différentes activités de financement. La mission d’Avec Toute ma Tête est de sensibiliser la population — les jeunes en particulier — à la prévention des traumatismes crâniens et médullaires dans les activités sportives et récréatives au Québec. Ses programmes scolaires visent l’éducation des jeunes, en les éveillant aux conséquences de leurs actes et prévoient le renforcement de leur autonomie en les amenant à faire des choix plus judicieux.