La relève du golf apprend au Blainvillier

(CA) – Le volet sports-études en golf est de retour à l’Académie Ste-Thérèse, Campus Jacques-About. Bon nombre des enfants des membres du Blainvillier fréquentent l’Académie Ste-Thérèse, que ce soit au campus de Rosemère pour les plus jeunes ou au campus de Sainte-Thérèse pour les élèves-athlètres de la 6e année jusqu’ »à la 5e secondaire. Ces jeunes hommes et jeunes filles, que l’on reconnaît notamment sur cette photo, apprennent et pratiquent le golf sous l’œil attentif des professionnels Louis Bourgeois, Alexandre Ouellet et Antoine St-Jean. Ce dernier est tout nouvellement arrivé au Blainvillier et il amène avec lui l’équipe universitaire de McGill dont fait partie Solomon Coupal.