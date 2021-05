La piste cyclable La Seigneurie des Plaines est prête pour la saison 2021

Les Villes de Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines et Terrebonne annoncent le début de saison officiel de la piste cyclable interrégionale La Seigneurie des Plaines pour l’année 2021. À observer l’achalandage sur le circuit dans les dernières semaines, il semble que plusieurs cyclistes s'en réjouissent déjà.

Un parcours propre et sécuritaire

La piste est fin prête pour accueillir ses visiteurs. Au cours des dernières semaines, elle a été nettoyée de tous les déchets qui y avaient été jetés durant l’hiver. De plus, le passage d’un balai mécanique a permis d’éliminer les petites roches abrasives. Afin d’assurer aux cyclistes un parcours propre et sécuritaire, le balai mécanique sera d’ailleurs passé de manière hebdomadaire durant toute la saison.

Un parcours de 21,5 kilomètres

Rappelons que la piste La Seigneurie des Plaines déploie 21,5 km de réseau cyclable, dont 6 km sur le territoire de Blainville, 2 km à Terrebonne et 13 km en sol anneplainois. Elle parcourt le secteur de la grande tourbière à Blainville, surplombe la rivière Mascouche et le ruisseau La Corne et traverse la forêt du fief Sainte-Claire vers Terrebonne. Pour voir le tracé: [seigneuriedp.org].

Opération «Juste pour le plaisir»

Les villes partenaires entreprendront tout au long de l’année 2021 une série d’actions et de démarches afin de développer des partenariats et d’ancrer davantage la piste dans le milieu. D’ailleurs, plusieurs déclinaisons visuelles sous le thème de «Juste pour le plaisir» ont été créées et se retrouveront un peu partout à travers la région, tant sur le web que dans les médias traditionnels et sur le terrain. L’objectif de cette opération est de positionner ce circuit et de le faire rayonner à travers les Laurentides, Lanaudière, mais aussi tout le Québec.