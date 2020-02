La Flotte s’incline devant l’Océanic de Lafrenière

L’Armada de Blainville-Boisbriand avait trois rendez-vous prévus au cours de la dernière semaine. Le tout a débuté le mercredi 12 février. Les Olympiques de Gatineau étaient en action au Centre d’excellence Sports Rousseau de Boisbriand.

Ce fut un match assez serré, alors que l’Armada a ouvert la marque grâce aux efforts de Simon Pinard (24e but de la saison). Les Olympiques ont ensuite pris les devants avec deux buts sans riposte, avant de voir les adversaires faire scintiller les lumières. Maxim Bykov et Alexandre Couture ont compté respectivement leurs 17e et 9e de la présente campagne.

Résultat final: une victoire de 3-2 et deux points précieux au classement.

Deux revers

Vendredi, la Flotte rendait visite à l’Océanic et Alexis Lafrenière. Les locaux ont d’abord marqué quatre buts avant la riposte de l’Armada, qui réduisait l’écart à un seul but, mais Lafrenière a confirmé la victoire des siens en inscrivant son 28e filet de la campagne. Résultat final: une défaite de 5-3.

Le Noir et Blanc terminait sa séquence de matchs par une visite rendue au Phœnix de Sherbrooke, une autre puissance de la ligue junior majeur. Les locaux se sont signalés en premier, avec trois buts sans riposte.

Ceux-ci n’ont jamais regardé derrière. Seul le capitaine de l’Armada a inscrit un but. Il s’agissait ici d’un 22e pour Luke Henman qui disputait dernièrement son 200e match en carrière dans la LHJMQ.

Résultat final: une deuxième défaite de suite, cette fois, par la marque de 4-1.

Prochains matchs

Malgré des résultats quelque peu décevants l’Armada est en bonne posture au classement général. Elle compte actuellement 61 points (une fiche de 29-22-3), ce qui est bon pour le 7e rang dans le circuit Courteau. Sherbrooke est au sommet, avec 90 points. Cette équipe est d’ailleurs assurée d’une place en séries éliminatoires.

L’Armada sera de retour à l’action le vendredi 21 février, alors qu’elle rendra visite aux Tigres de Victoriaville. Les joueurs de la Flotte reviendront dans la région, au complexe de Boisbriand, pour y disputer une rencontre face aux Voltigeurs de Drummondville, le dimanche 23 février, sur le coup de 15 h.

Statistiques et horaire des matchs: [https://armadahockey.ca/].