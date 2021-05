La FAEQ fait des heureux

(CA) – La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) continue d’appuyer les meilleurs hockeyeurs de la relève grâce au Programme de bourses des Canadiens de Montréal au sein de la FAEQ. Cette année, ce sont 25 étudiant.e.s-athlètes en hockey qui se démarquent par leurs résultats académiques, qui se sont partagé 50 000 $ en bourses à raison de 2000 $ chacun. Au nombre des récipiendaires, Édouard Gauthier, 17 ans de Blainville (sur la photo), Ellie Lacombe, 17 ans de Boisbriand, et Catherine Proulx, 16 ans de Mirabel ont été choisis sur la base de leur talent et de leurs accomplissements sportifs, mais surtout grâce à leur parcours académique des plus méritoires en cette saison pour le moins particulière.