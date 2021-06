La FAEQ fait des heureux

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a récemment remis à 14 talentueux athlètes ayant une limitation physique ou sensorielle des bourses individuelles de 2 000 $ et de 3 000 $, pour un total de 40 000 $, dans le cadre de la 14e édition du Programme de bourses Loto-Québec. Notons que Loto-Québec est un partenaire de la FAEQ depuis 2005. Le Programme de bourses Loto-Québec a pour sa part été créé en 2008.

Parmi les boursiers et boursières, Philippe Lord / boccia (BC3), 25 ans de Blainville a reçu une bourse de 3000 $.

> Récipiendaire d’une 7e bourse de Loto-Québec.

> Médaillé de bronze en équipe aux Jeux parapanaméricains de Lima en septembre 2019 et d’argent aux Championnats canadiens en décembre 2019.

> Philippe est un athlète à temps plein. Il rêve de participer aux Jeux paralympiques. Son objectif est de bien représenter le pays aux prochains Jeux parapanaméricains et du même coup de décrocher un laissez-passer pour les Jeux de 2024 à Paris.

Miori Hénault / paranatation (S14)

26 ans – Saint-Eustache et Rosemère

Bourse de 3000 $

> Récipiendaire d’une 2e bourse de Loto-Québec.

> Médaillée d’or au 50 m et 100 m libre aux Championnats canadiens de l’Est en avril 2019.

> Miori est athlète et bénévole au club aquatique de Saint-Eustache. Elle a été invitée à faire la longue Traversée du lac Saint-Jean à l’été 2021. La nageuse désire voyager le plus souvent possible grâce à son sport et elle adore cuisiner.

Gabriel Séguin / paratennis de table (classe 6)

21 ans – Blainville

Bourse de 3000 $

> Récipiendaire d’une 3e bourse de Loto-Québec.

> Médaillé de bronze dans la classe 8 à la Coupe du Costa Rica en décembre 2019.

> Gabriel étudie au baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde à l’Université du Québec à Montréal et a maintenu une moyenne de 3,92 sur 4,30 (91 %) à la session d’automne. Il souhaite devenir professeur d’anglais, langue seconde, au niveau secondaire. Le pongiste veut continuer à représenter le Canada en compétitions internationales et à y monter sur le podium. Il est animé par le rêve de montrer son savoir-faire aux Jeux paralympiques.