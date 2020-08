Kevin Lacroix se fait plaisir avec un premier podium cette saison

Après avoir terminé huitième lors de la première course de la saison en série NASCAR Pinty’s, le pilote Kevin Lacroix s’est bien repris lors de la deuxième épreuve, complétant les 125 tours du Sunset Speedway sur la troisième marche du podium.

Au lendemain de ce premier programme double, le pilote originaire de Saint-Eustache se retrouve au sixième rang, avec 77 points, au classement de cette saison écourtée à six courses en série NASCAR PInty’s, huit de moins que le meneur.

C’est le vétéran pilote ontarien Jason Hathaway, 43 ans, qui domine avec 85 points, suivi de la jeune recrue ontarienne Treyten Lapcevich, âgée de 16 ans, avec 83 points. Celui-ci était au volant de au volant de la Chevrolet d’Alex Tagliani. Le troisième rang est occupé par le Trifluvien Louis-Philippe Dumoulin qui cumule 79 points.

Un peu trop agressif

Lors de la première épreuve, le QwickWick 125, disputée le samedi 15 août dernier, en fin d’après-midi, au Sunset Speedway, en bordure de Toronto, Lacroix s’est élancé de la dernière et 13e position sur la grille de départ à la suite d’un tirage au sort qui ne l’a pas favorisé même s’il a été le tout premier à piger.

Cela n’a pas empêché le pilote de 31 ans de remonter le peloton, assez pour être en mesure d’espérer la victoire alors qu’il ne restait qu’un tour à parcourir. Lacroix s’est alors, de son propre aveu, montré un peu trop agressif. La victoire lui a, en effet, échappé lorsque, à un demi-tour de la fin, un accident impliquant plusieurs pilotes, dont Louis-Philippe Dumoulin, Jason Hathaway et Lacroix, s’en est suivi. C’est finalement Dumoulin qui a survécu, pour s’emparer de la victoire.

«Presque tous les pilotes du top 10 auraient pu remporter l’épreuve. La voiture était excellente, c’est dommage que nous n’ayons pas pu monter sur le podium, car nous avions définitivement de très bons ajustements en fin de course», a commenté le pilote de la voiture # 74 à l’issue de cette première course.

Un meilleur résultat

Mais, celui-ci a eu la chance de se reprendre le jour même, en soirée, alors qu’était disputé le Canadian Tire 125, toujours sur le même circuit. Cette fois, c’est de la 12e position, encore à la suite d’un tirage au sort qui ne l’a pas favorisé, que Lacroix a pris le départ. À nouveau, le pilote de Saint-Eustache a remonté le peloton pour se pointer deuxième, position qu’il a su préserver la plupart du temps, jusqu’à ce que Connor James s’en empare lors des derniers tours. Lacroix termine malgré tout sur une note satisfaisante, sur la troisième marche du podium. La victoire est allée à Jason Hathaway qui a pris la tête à partir du 24e tour.

«Je suis heureux avec notre troisième position, car l’équipe a fait énormément de travail pendant la pause, plus que ce que je pensais possible, et la voiture était aussi bonne qu’avant. Ce format de course rend la journée très intense pour tout le monde, mais c’est agréable de voir que, même s’il n’y a pas de fans sur le site, on nous suit tout de même sur les réseaux sociaux», de déclarer Kevin Lacroix.

À venir…

Celui-ci renouera avec l’action le samedi 29 août prochain avec deux autres courses qui seront disputées cette fois au Flamboro Speedway, un autre circuit ovale situé celui-là à Millgrove, en Ontario.

Notons, enfin, que le QwickWick 125 sera présenté sur les ondes de RDS le dimanche 30 août, à 11 h. Quant au Canadian Tire 125, il sera diffusé sur RDS le dimanche 6 septembre, à 11 h sur RDS.

Pour suivre Kevin Lacroix: [www.facebook.com/kevinlacroix74] ou [https://kevinlacroix.com].