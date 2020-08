Kevin Lacroix découvrira le Flamboro Speedway ce week-end

Le Flamboro Speedway sera l’hôte la série NASCAR Pinty’s ce samedi 29 août, alors que les pilotes s’illustreront pour deux épreuves de 125 tours sur le tracé ontarien.

Forte d’une troisième position lors de la seconde manche de la saison au Sunset Speedway, l’équipe Bumper to Bumper est prête à réitéré un podium, cette fois-ci au Flamboro Speedway. Il s’agit d’un tracé encore inconnu à la série et aux pilotes, mais Kevin Lacroix et l’écurie native de Saint-Eustache y sont allés faire des essais en prévision de la course de cette fin de semaine.

«J’ai beaucoup aimé la piste, déclare Kevin Lacroix, pilote de la voiture #74 Bumper to Bumper / Total / PFC Brakes / Lacroix Tuning. Je suis heureux d’aller à une piste sur laquelle nous n’avons jamais couru dans le cadre d’un événement de NASCAR Pinty’s. Nous arrivons donc à force égales, et il sera intéressant de voir les performances de chacun.»

Le format d’événement adopté par la série NASCAR Pinty’s pour la saison 2020 présente deux épreuves de 125 tours, séparées par une pause de 30 minutes pour laisser la chance aux compétiteurs d’ajuster leurs voitures. Avant cela, des essais de 30 minutes sont permis plus tôt en après-midi.

Les essais seront donc à 12h45, tandis que le drapeau vert de la première épreuve sera donné à 16h15, puis le départ de la seconde course à 17h35. Les positions de départ seront tirées au sort, tout comme l’événement au Sunset Speedway.

La piste de 1/3 de mille a été instaurée en 1962, à Millgrove en Ontario. La piste semi-inclinée n’est qu’à environ 1 heure de Toronto, en banlieue d’Hamilton.

Le premier Flamboro 125 sera diffusé sur les ondes de TSN le 6 septembre à 16h30, et puis sur RDS2 le 13 septembre à 11h. La deuxième épreuve sera diffusée le 12 septembre à midi sur TSN, et le 14 septembre à 9h30 sur RDS2.