Joël Thibault remporte trois médailles en ski de fond

Plusieurs athlètes du club de ski de fond Fondeurs-Laurentides ont participé du 7 au 9 février au championnat de l’est du Canada à Lennoxville. Cette course était également la 3e étape du circuit de la Coupe Québec. Dans la catégorie M14, Joël Thibault (Ste-Thérèse) a réussi à obtenir 3 médailles.

Joël a remporté l’argent au combiné poursuite et le bronze au 6km libre et classique. Son coéquipier Olivier Miron (Ste-Thérèse) a raflé le bronze au combiné poursuite et 4e au 6km classique.

Alexandre Cormier, de Piedmont, s’est aussi illustré en remportant 4 médailles dans la catégorie M16. Alexandre a terminé en première place au combiné poursuite. Il a également remporté le bronze dans les trois épreuves suivantes : 3km libre, 5km classique et 15km libre. Ses coéquipiers ont également très bien fait, Solstice Lanoix (St-Mathieu-D’Harricana) a terminé 1er au 5km classique et au 3km libre, Nikolaï Alekseev (St-Jérôme) a gagné l’or au 15km libre et la 3e position au combiné poursuite. Thomas Allard-Vertriest (Prévost) terminait 4e au 5 km classique.

Dans la catégorie Senior, Olivia Bouffard-Nesbitt (Morin-Heights) a remporté l’or en sprint et l’argent au 15km libre. Toujours dans l’épreuve sprint dans la catégorie M18, soulignons la 5e place en finale pour Clara Barrington-Craggs (Montréal) et Antoine Martin (St-Jérôme).

Finalement dans la catégorie M23, Francis Izquierdo-Bernier (Montréal) a récolté 2 médailles soit l’argent au 15km libre et le bronze au combiné poursuite. Dans la catégorie M20, Erikson Moore (Westmount) est monté sur la 3e marche au 15km libre.

Événement à venir

La finale de la Coupe des Fondeurs est prévue le 15 février au Centre Notre-Dame de St-Jérôme.