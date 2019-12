Jeux d’hiver 50+: C’est le temps de s’inscrire pour jouer au curling

Le prochain festival récréatif des Jeux d’hiver 50+ de la FADOQ – Région des Laurentides, présentera son tournoi de curling au prestigieux Club de curling Lachute, dont les origines remontent à la fin du 19e siècle. Le tournoi fait partie de la programmation des Jeux d’hiver 50+ qui se dérouleront du 20 janvier au 15 février 2020.

L’an dernier, 48 joueurs de la région ont participé au tournoi à Rivière-Rouge lors d’une compétition relevée, le tout, dans une atmosphère de camaraderie. Deux de ces équipes se sont classées pour participer aux Jeux du Canada 55+ qui se tiendront à Kamloops en Colombie-Britannique, du 25 au 28 août 2020.

Pour le tournoi de Lachute, l’organisation espère recevoir encore plus de participants que ce soit pour remporter une des bourses ou simplement pour le plaisir d’y affronter des équipes provenant d’autres villes des Laurentides et de l’extérieur de la région.

Tous sont assurés de disputer 3 matchs.

Les 2 équipes finalistes de chacune des 3 catégories compétitives, donc 6 équipes, se partageront un total d’environ 1 500 $ en bourses (basé sur la participation de 16 équipes au tournoi).

Des médailles seront remises aux équipes qui termineront en 1re, 2e et 3e position.

Le samedi soir, le banquet offre aux participants et à leurs invités est l’occasion de fraterniser et de discuter de leurs bons… et de leurs moins bons coups! Une belle occasion de se divertir, d’échanger et d’élargir leur réseau de passionnés de curling !

Le coût est de 200 $ par équipe, taxes et banquet du samedi soir inclus.

La date limite d’inscription est le 30 décembre 2019.

Autres activités

En plus du tournoi, d’autres activités sont également offertes, entre autres:

Une fin de semaine Forfait évasion plein-air à l’Hôtel Lac Carling;

Un tournoi de hockey à Mont-Tremblant ;

Des journées d’activités en plein-air.

Pour obtenir tous les renseignements sur les Jeux d’hiver 50+, sur le tournoi de curling et pour vous procurer le formulaire d’inscription, vous pouvez visiter le [www.jeuxdhiver50plus.org] ou écrire à (loisirs@fadoqlaurentides.org) ou appeler au 1 819 429-5858, poste 227.

