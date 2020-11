Izelle portera les couleurs de l’Université d’Alabama à Birmingham

Détentrice d’une bourse académique et sportive de l’Université d’Alabama de Birmingham (UAB), Izelle Barrière, de Sainte-Thérèse, entamera sa première de quatre années universitaires en août 2021. Joueuse de soccer émérite, la jeune femme de 19 ans a signé son contrat le 11 novembre.

C’est à la suite de parties d’exhibition, disputées en janvier 2019 à Montréal, au Collège Saint-Jean Vianney, et auxquelles assistaient les recruteurs de plusieurs universités américaines qu’Izelle a fait tourner les regards.

«Au début, raconte la jeune Thérésienne, je n’allais pas là pour me faire sélectionner par une université américaine. J’y allais pour participer et avoir du plaisir avec mes amies. Ce n’était pas du tout dans mes plans d’aller étudier aux États-Unis».

Mais ce qui devait arriver arriva. À la suite de ce «showcase», Izelle reçoit une douzaine d’invitations de la plupart des universités américaines présentes. Si elle a choisi UAB, dont l’équipe de soccer, les Blazers, évolue en division un de la prestigieuse NCAA, c’est qu’elle s’est tout de suite sentie accueillie à bras ouverts par les représentants de cette institution.

«J’ai été surprise par la qualité du personnel d’entraîneurs. Et de la façon dont ils me parlaient, cela paraissait qu’ils me voulaient vraiment! Je me suis sentie privilégiée! Et leurs installations, que j’ai eu l’occasion de visiter, sont vraiment superbes. C’est une vie de rêve pour les athlètes!»

De nombreux efforts

Née en 2001, Izelle a débuté la pratique du soccer à l’âge de quatre ans avec les Braves de Sainte-Thérèse. Parallèlement à ses entraînements, il n’était pas rare de la voir courir sur le terrain à frapper le ballon avec son père Bruno, à qui elle attribue d’ailleurs beaucoup de mérite pour ce qui lui arrive.

Une fois au secondaire, elle fut invitée à joindre le programme sport-études du Centre National Haute Performance (CNHP), dirigé par Soccer Québec. Alors que, le matin, elle suivait ses cours à l’école Saint-Gabriel de Sainte-Thérèse, l’après-midi venu, elle se dirigeait vers Laval pour y pratiquer le soccer avec Soccer Québec. Chaque soir, à 18 h, le retour à la maison se faisait par train.

«C’est beaucoup de travail! Depuis que je suis toute jeune, je ne rate pas une occasion de me rendre au terrain pour pratiquer mes tirs. J’ai travaillé vraiment fort ! Avant j’étais très petite. Je n’avais donc pas le choix de travailler davantage si je voulais me démarquer des autres».

De 2013 à 2019, la jeune Thérésienne a aussi porté les couleurs du FC Challenger de Mirabel avant de joindre l’AS Blainville dans la Première Ligue de Soccer du Québec avec qui elle a d’ailleurs remporté le championnat 2020.

«Une bonne partie de mon expérience soccer, je l’ai vécue avec le FC Challenger. J’y ai vraiment beaucoup appris et me suis fait de nombreuses amies», dit-elle à ce sujet.

D’ailleurs, deux de ses amies, Katherine Laroche et Mia Tessier, qui ont évolué avec elle chez le FC Challenger, sont aussi allées étudier aux États-Unis, en Alabama, dans une autre université toutefois.

«C’est vraiment une belle réussite pour les Laurentides, et surtout pour le FC Challenger!», de conclure Izelle qui, après son secondaire, s’est dirigée vers Québec afin de joindre le programme des Élans du cégep François-Xavier Garneau, en division 1. Ce passage, comme l’ensemble de ses expériences précédentes, a aussi contribué à ses succès.

En 2019, les Blazers d’UAB ont conservé une fiche de 2 victoires, 5 défaites et 3 matchs nuls dans sa conférence pour un total de 9 points. Floria Atlantic était bonne première avec 25 points.