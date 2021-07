Il est maintenant possible de louer des embarcations à Bois-des-Filion

La Ville de Bois-des-Filion est fière d’annoncer, en partenariat avec le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, qu’à compter du 30 juin 2021, la location d’embarcations (canot, kayak simple ou double) sera offerte au parc Riverain de Bois-des-Filion (entre la 56e et la 58e Avenue Sud), face à l’Île Garth.

« Nous sommes heureux d’élargir la variété d’activités offertes à nos citoyens et citoyennes, en rendant accessibles les activités nautiques sur notre magnifique rivière des Mille Îles. Seuls ou en famille, venez profiter du beau temps et de ce nouveau service de location d’embarcations, offert par le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. », souligne le maire de Bois-des-Filion, Gilles Blanchette.

Cette initiative est rendue possible grâce à la collaboration de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et au partenariat établi avec le groupe Éco-Nature, gestionnaire du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. « Nous sommes ravis que la Ville de Bois- des-Filion appuie la mission d’Éco-Nature, soit de protéger, conserver et mettre en valeur la rivière des Mille Îles. La mise en valeur du parc Riverain, avec l’ouverture de ce nouveau centre de location d’embarcations du projet ERRE écomobilité, en est un bon exemple. Nous sommes heureux que les citoyens et citoyennes puissent profiter de ce nouvel accès à notre beau joyau qu’est la rivière. », déclare Christine Métayer, directrice générale chez Éco-Nature.

Ce projet pilote vise à nous permettre de profiter pleinement de notre patrimoine naturel, grâce à la qualité des points d’accès qui y ont été aménagés au cours des dernières années, dont le parc Riverain. Un centre de services a par ailleurs été construit avec l’aide financière de la CMM, alors que la location d’embarcations s’étendra jusqu’aux villes riveraines adjacentes.

Les Filionoises et Filionois sont invités à consulter le site Internet du Parc de la Rivière-des- Mille-Îles à www.parc-mille-iles.qc.ca, afin de connaître la tarification et visualiser la carte interactive du site.