Hawks de Mirabel: Le calendrier enfin dévoilé!

Quelques jours après le premier repêchage de l’histoire de la Ligue nationale de hockey-balle (LNHB), le calendrier de la saison a enfin été dévoilé.

Le premier match de la saison aura lieu au domicile des Hawks, le 16 juillet sur le coup de 19h30, contre l’Assurancia de Joliette. Le directeur général de l’équipe, Mikael Lajeunesse, s’attend à un premier match très relevé : « Ce sont nos rivaux directs. Nous sommes deux équipes rapides et on veut leur montrer que nous sommes les meilleurs. C’est sûr qu’il faut s’attendre à tout un spectacle », a-t-il souligné. L’Assurancia avait le deuxième choix au total lors du repêchage et ont sélectionné l’attaquant Steve Proulx. Les deux formations s’affronteront à deux autres reprises au cours de la saison.

Toujours le 16 juillet, les Hawks disputeront un deuxième match, celui-là contre les Glissières Desbiens de Trois-Rivières, à 22h10.

Les Mirabellois retrouveront leurs partisans le 13 août à l’occasion d’un programme double contre le Gold & Blue de Boucherville et les Mustangs de Granby.

« On veut que ce soit un gros party. On veut créer une ambiance. Il faut que les gens s’attendent à venir voir plus qu’un match de hockey », a souligné Lajeunesse.

L’équipe disputera son premier match présaison le 25 juin à Saint-Léonard et conclura son calendrier préparatoire à Mirabel les 9 et 11 juillet.

Un premier entraînement public

Les Hawks ont tenu leur première pratique publique le 20 juin dernier à leur domicile et une cinquantaine de jeunes joueurs de hockey-balle de la région se sont rendus sur place pour voir à l’œuvre les nouveaux membres de l’équipe.

« Les joueurs ont fait preuve de beaucoup d’entrain et d’intensité pour un premier entraînement. Tous étaient très motivés et désireux de travailler avec leurs nouveaux coéquipiers. Rapidement, une belle chimie s’est installée entre les membres de l’équipe », a précisé le directeur général.

Par ailleurs, l’équipe a procédé à l’élection du premier capitaine de l’histoire de l’équipe et c’est le vétéran Mathieu Duguay qui a été élu à l’unanimité. Alexandre Richer et Gaël Lumbwele agiront à titre d’assistants-capitaine.