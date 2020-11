Haltérophilie: Maria Elena est championne

Résidente de Blainville, Maria Elena Andràs a récemment participé à la Coupe du Monde des Jeunes en ligne organisée par l’IWF (Fédération internationale d’haltérophilie). À sa première participation à une compétition de cette envergure, celle qui rivalise chez les moins de 55 kilos a soulevé une barre de 75 kilogrammes au-dessus de sa tête (épaulé-jeté) en plus de soulever 65 kilogrammes à l’arraché pour remporter la compétition. Son total de 140 kilogrammes lui permet de surpasser sa marque personnelle, établie au championnat juvénile du Québec, de 5 kilogrammes. Étudiante au Collège français de Montréal, Maria est affiliée à Beyondlifting Canada en plus d’être membre d’Haltérophilie Québec et de Weightlifting USA.