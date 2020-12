Fermeture de l’aréna de Boisbriand: annulation du patin libre

La Ville de Sainte-Thérèse a le regret d’informer les Thérésiens de l’annulation du patin libre prévu à l’aréna de Boisbriand. À la lumière des consignes émises par le gouvernement du Québec le 15 décembre dernier, la Ville de Boisbriand ferme son aréna du 17 décembre au 11 janvier 2021.

«Cette situation hors de notre contrôle nous désole, mais nous devons tous faire un effort pour réduire nos contacts et limiter la propagation de la COVID-19. Je remercie la population thérésienne pour sa précieuse collaboration tout au long des derniers mois», a déclaré la mairesse, Sylvie Surprenant.

Patin extérieur

Le territoire de Sainte-Thérèse compte huit patinoires de hockey, huit étangs glacés et un anneau de glace extérieurs. Ils ouvriront dès que la température le permettra, dans le respect des mesures établies par la Santé publique. Pour connaître l’horaire, les modalités d’utilisation et l’état des glaces, consultez le www.sainte-therese.ca > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Patinage libre et patinoires extérieures.