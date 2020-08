Élaine Lauzon veut faciliter le travail de ses partenaires

Le président de Loisirs Laurentides, Michael Leduc a annoncé, le 12 août, qu’Élaine Lauzon, directrice adjointe depuis trois ans, devenait directrice générale de l’organisme. L’un de ses principaux objectifs sera de créer des liens durables avec les différentes associations sportives de la région.

«Je veux remobiliser les organismes, les intervenants, les gestionnaires, et ce, autant des secteurs municipal, scolaire et associatif, afin qu’il y ait davantage de partenariats entre les différents groupes régionaux. Je veux qu’on soit en mesure de faciliter leur travail sur le terrain», a mentionné Mme Lauzon, consciente que ce sont les organismes et les écoles qui font la promotion et qui valorisent la pratique de sports et de loisirs.

«Je veux que l’on puisse mieux travailler ensemble parce que ça s’est perdu, je crois, au fil des années. Tout le monde était préoccupé à développer son organisme, concentré, dans sa bulle. Mais là, il faut sortir de cette bulle-là !»

Gestionnaire d’expérience

Détentrice d’une maîtrise en administration du sport de l’Université d’Ottawa, d’un certificat en administration de l’Université de Régina et d’un baccalauréat en activité physique de l’Université de Sherbrooke, Mme Lauzon oeuvre dans le milieu du loisir et du sport depuis plus de 30 ans.

«Dès la 3e année du bac, dit-elle, je savais que je voulais faire une maîtrise en administration du sport dans le but de travailler dans les organismes sportifs. C’était très clair pour moi. J’aime les gens qui gravitent autour du sport et la dynamique qui y règne».

Originaire de Saint-Jérôme, Élaine Lauzon a développé sa passion pour le sport à l’école secondaire alors qu’elle portait les couleurs des Mirages de Saint-Jérôme, un club de volleyball civil qui évoluait autant sur la scène provinciale que nationale.

«Le premier club de volleyball civil qui a existé, c’était celui-là ! C’était au début des années 80. C’est là que ça a commencé pour moi», affirme celle qui, forte de cette expérience, est recrutée par l’équipe nationale junior à l’âge de 18 ans avant de faire le saut avec l’équipe nationale, en 1989.

«Ce processus sportif, qui m’a menée à l’équipe nationale, m’a donné des balises, de la discipline, une façon d’aborder les problèmes en équipe et de trouver des solutions en équipe. C’est un bagage que le sport m’a légué et que j’apprécie énormément dans ma vie professionnelle».

Chargée de cours en Leadership et communication à l’Université de Régina (1991), coordonnatrice des programmes et des communications de Volleyball Canada (1992-1993), directrice des services aux bénévoles et coordonnatrice régionale pour les Olympiques spéciaux du Manitoba (1993-1995), directrice générale de Volleyball Québec (1995-2001), Élaine Lauzon a fondé, en 2001, puis dirigé jusqu’en 2017, l’organisme Égale Action où pendant 17 ans elle a promu la place de la femme dans le sport.

Virage

Avec les mandats de plus en plus nombreux que lui confie le gouvernement du Québec, il était important pour Loisirs Laurentides de confier les guides à une personne qui possède une grande expérience en administration et gestion dans le milieu du loisir et du sport.

«Mme Lauzon répondait amplement à nos attentes» a déclaré le président de Loisirs Laurentides, Michael Leduc, avant d’ajouter que Loisirs Laurentides se prépare à faire un virage au niveau de sa gouvernance et que donc, «l’expérience et les compétences de Mme Lauzon nous seront très utiles à la mise en oeuvre de ce nouveau défi qui attend Loisirs Laurentides», a-t-il conclu.