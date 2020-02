Si Bruce le dit!: Deux duels d’importance sont en vue

Il faut dire que la partie de vendredi dernier, contre les Huskies de Rouyn-Noranda, a été difficile. J’ai vu que nos joueurs manquaient d’énergie, ils étaient visiblement fatigués. En fait, je crois que nous n’avons pas joué à la hauteur de notre identité et de notre talent, selon ce que nous sommes capables de réaliser. Cependant, avec la victoire contre les Remparts de Québec, le lendemain, les gars se sont très bien repris.

Ce dernier match du week-end a été très bien, à la hauteur de ce que l’on peut voir au hockey junior. Les partisans étaient aussi présents, ce qui ajoutait une belle ambiance, une motivation considérable pour nos jeunes athlètes. Nous avons pris les devants par deux buts, mais les adversaires sont revenus pour niveler la marque. Ils ont eu des rebonds chanceux. De notre côté, nous avons eu les opportunités de doubler l’avance, d’ajouter des buts pour mettre le match hors de la portée de nos vis-à-vis. Or, nous n’avons pas paniqué devant cette remontée de nos adversaires. Nous avons remporté le tout de belle manière, en prolongation.

En prévision des prochains matchs, contre deux formations matures de la ligue, il faudra retravailler certains détails importants. Il faudra offrir un jeu à la hauteur. Les Wildcats et les Eagles sont des formations puissantes, avec beaucoup de talent et de profondeur. Elles sont bâties pour se rendre assez loin en séries éliminatoires. Elles comptent sur un jeu de puissance efficace. Ce sera un test très intéressant. Je souhaite voir nos athlètes bien jouer, autant en attaque qu’en défense, avec et sans la rondelle. Il faudra également limiter les revirements.

Bruce Richardson