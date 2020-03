Deux championnes de Pickleball

Christine Laverdure-Boyer et Francine Kimpton-Chartrand, autrefois de Sainte-Thérèse, qui résident aujourd’hui à Piedmont, ont gagné la médaille d’or lors du tournoi annuel de Pickleball-RRTR qui se déroulait à Fort Pierce en Floride.

Tirant de l’arrière 4-10 en demi finale, elles ont réussi la remontée la plus spectaculaire du tournoi en revenant de l’arrière et ainsi battre leurs adversaires au compte de 12-10. En grande finale du tournoi, devant une foule médusée par leur performance et lors d’un match sévèrement disputé, nos représentantes des Laurentides ont vaincu les finalistes 11 à 7 pour se mériter l’or.

Le pickleball est le sport qui connaît la plus importance expansion en Amérique du Nord depuis quelques années. Plus de 4 millions de joueurs/joueuses s’y adonnent et déjà, dans les Laurentides, plusieurs municipalités, dont Blainville, Prévost, Saint-Sauveur et Sainte-Adèle, pour n’en nommer que quelques-unes, tablent à développer les infrastructures requises pour sa pratique..(voir pickleballquebec.com).

Nos championnes sont membres depuis deux ans au Centre Ecosports du Parc Gilbert Aubin de Piedmont et espèrent bien pouvoir continuer à peaufiner leur stratégie et représenter de nouveau leur municipalité, leur région.