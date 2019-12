Desjardins renouvelle son engagement pour le Centre de développement des athlètes Fondeurs-Laurentides

La saison qui s’amorce marque une étape importante dans l’histoire du club Fondeurs-Laurentides puisque Desjardins poursuit son engagement à titre de partenaire majeur de l’organisation. Ce partenariat permettra de poser un jalon important dans l’histoire du développement du ski de fond compétitif de la région.

Le Club Fondeurs-Laurentides se réjouit de voir la phase 2 de son projet de Centre de développement des athlètes Fondeurs-Laurentides recevoir un appui financier de Desjardins en provenance de son Fonds de 100 M$ au montant de 187 500 $. On se rappelle qu’en 2016, Desjardins avait remis une aide financière de 100 000 $ sur 5 ans pour la réalisation de la phase 1 du projet de Centre de développement des athlètes Fondeurs-Laurentides.

Cette contribution inégalée a déjà permis au club d’acquérir de l’équipement d’enneigement artificiel, donnant ainsi la chance à ses skieurs d’amorcer la saison dès l’arrivée du froid. Ces équipements ont d’ailleurs contribué à l’enneigement de la piste de compétition de l’Invitation Première Neige.

«Ce projet permet à tous les athlètes du club de skier en moyenne un mois avant l’arrivée de la neige naturelle et, surtout, un mois avant l’arrivée des premières compétitions importantes. Ce ski de qualité fait une énorme différence pour la préparation des athlètes et se reflète dans les résultats», a expliqué le directeur général et entraineur-chef et des Fondeurs-Laurentides, Rémi Brière.

«Notre contribution permettra d’appuyer le développement du ski de fond dans la région. Par cette contribution du Fonds de 100 M$, nous renouvelons un partenariat de longue date avec le club Fondeurs-Laurentides», était fière de déclarer Monique Éthier, présidente de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-haut et représentante des caisses de la région.

«L’appui que reçoit en ce moment notre club de ski de fond confirme la place importante que joue le Centre de développement des athlètes Fondeurs-Laurentides dans l’ouest du Québec en donnant aux athlètes un accès à des infrastructures de qualité», a pour sa part exprimé le président du club, Daniel Roch.

Un appui de taille de Desjardins

En effet, l’appui de Desjardins permettra aussi au club de poursuivre le développement d’un parcours de compétition de calibre national sur le site de Sommet Morin-Heights. Inauguré à l’automne 2017, ce parcours de haut niveau a depuis été doté d’un plateau de départ qui a permis la présentation d’une compétition de la Coupe Québec en avril dernier. Cette année, ce plateau a été agrandi et d’autres équipements y seront ajoutés, assurant ainsi une meilleure expérience pour les athlètes et spectateurs qui participeront à la Coupe Québec des 10, 11 et 12 avril 2020.

Sans l’appui des commanditaires et partenaires, les Fondeurs-Laurentides ne pourraient atteindre les mêmes critères d’excellence. Le club souhaite remercier tous les commanditaires qui croient en l’avenir du ski de fond et à l’épanouissement des jeunes par la pratique d’une activité sportive: Desjardins, Espresso Sport, Atmosphère (Saint-Sauveur, Saint-Jérôme, Rosemère), Rossignol, Myö communication et le Club Optimiste de Saint-Jérôme.

Le club remercie par la même occasion ses partenaires: Sommet Morin-Heights, la municipalité de Morin-Heights, la Ville de Saint-Jérôme, le Centre de développement de l’excellence sportive des Laurentides (CDESL), la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, Ski de fond Québec et Nordiq Canada.

La course Invitation Première Neige

Pour la 3e année consécutive avec sa course Invitation Première Neige, le club de ski de fond Fondeurs-Laurentides inaugure, à Sommet Morin-Heights, la saison québécoise de compétition 2019-2020. Cette année, ce premier rendez-vous hivernal marque le début de la saison de compétition pour les quelque 50 skieurs compétitifs des Fondeurs-Laurentides ainsi que pour une centaine d’autres venus de différents clubs de ski de fond du Québec.

Le Club Fondeurs-Laurentides

Le Club Fondeurs-Laurentides comprend plus de 650 membres et propose des programmes d’entrainement à ses athlètes qui sont conçus par des entraineurs qualifiés. Il offre aussi des cours d’initiation au ski de fond et à la compétition principalement aux enfants, mais aussi aux adultes. Il offre ses activités dans plusieurs sites des Laurentides: Morin-Heights, Centre Notre-Dame de Saint-Jérôme, Parc régional Val-David / Val-Morin secteur Far Hills et Parc du Domaine Vert. Il a été reconnu meilleur club de ski de fond au Québec en 2019.

Le Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé en novembre 2016 la création d’un Fonds de 100 M$, étalé sur trois ans, pour l’ensemble du Québec et l’Ontario. Son objectif est de soutenir et de faire rayonner, entre autres, des initiatives et des projets en lien avec la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes.