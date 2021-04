Des séries éliminatoires grâce à la Ligue!

Ça y est! Tous les joueurs, à l’exception d’un seul qui devrait nous rejoindre ce mercredi ou ce jeudi, tout comme l’équipe d’entraîneurs, sommes maintenant de retour, et cela depuis dimanche dernier, au Centre d’excellence Sport Rousseau, après avoir complété la quarantaine imposée par la santé publique. La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a aussi confirmé, lundi, que notre série trois de cinq contre les Olympiques de Gatineau débutera le mercredi 28 avril prochain, sur le coup de 13 h, et que celle-ci se déroulera dans l’environnement protégé de Shawinigan. L’Armada (5e), qui a devancé les Olympiques au classement général (8e), aura l’avantage de la glace et sera donc l’équipe hôte pour les matchs # 1 et # 2; ainsi que le match # 5, si nécessaire.

Comme pour les Voltigeurs de Drummondville et les Remparts de Québec, qui eux aussi été en quarantaine, nous amorcerons donc nos séries un peu plus tard que les autres équipes qui, elles, seront en action à partir de ce vendredi 23 avril. Comme je l’ai déjà dit, à un moment donné, il y a plus que le hockey. Ce qui importe, c’est que tout le monde retrouve la santé et soit à 100 % pour que nous ayons de bonnes séries.

Oui, nous devons attendre, mais il n’y rien que nous puissions faire. C’est pareil pour tout le monde. On est tous dans la même situation. On doit vivre avec cela. C’est une année spéciale. Pour nous autres, ce n’est pas un détail dont on se préoccupe. Il faut s’assurer que les gars aient du fun lorsqu’ils viennent à l’aréna et s’entraînent dans une atmosphère positive, tout en continuant leur préparation. Les séries, c’est pour cela que nous jouons au hockey et nous avons l’opportunité de vivre cela, ce qui n’est pas le cas cette année pour plusieurs autres ligues à travers le monde.

Je dois d’ailleurs en donner tout le crédit à la Ligue qui n’a jamais voulu abandonner l’idée d’avoir une saison. La Ligue a tout fait et a pensé au développement des joueurs. C’est réconfortant de voir que la Ligue a travaillé et travaille toujours extrêmement fort pour que nous puissions jouer et qu’il y ait un gagnant de la Coupe du Président cette année.

(Propos recueillis par Benoît Bilodeau)