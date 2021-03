Des résultats qui ne reflètent pas l’effort fourni

Au moment où vous lirez ces lignes, ce mercredi 24 mars, nous serons à quelques heures du dernier de nos quatre matchs dans l’environnement protégé de Drummondville. Ce sera justement contre l’équipe hôte, les Voltigeurs. Hier, le mardi 23 mars, nous avons disputé un match contre les Olympiques de Gatineau; aussi, je ne suis pas plus en mesure de vous en parler compte tenu du moment où ce mot du coach a été écrit.

Mais, je peux vous dire que les résultats deux premiers affrontements, également contre les Voltigeurs (une défaite de 4-2) et les Olympiques (une défaite en prolongation de 5-4) ne reflètent pas l’effort que les joueurs ont fourni. Dans les deux cas, nous avons joué de très bons matchs; le résultat n’est pas là, mais l’effort et l’intensité y étaient. Nous n’avons cependant pas réussi à capitaliser sur nos chances de marquer, surtout lors de cette défaite en prolongation, alors que nous menions 4-2 après deux périodes. Nous avons donné l’opportunité aux Olympiques de revenir dans le match; nous n’avons pas eu l’instinct du tueur pour aller chercher ce cinquième but qui aurait fait la différence.

Toutes les défaites font mal, surtout en fin de saison, alors que nous disputons nos dernières parties du calendrier régulier, mais nous avons l’opportunité de nous reprendre contre ces deux mêmes équipes; des matchs qui pourraient nous aider au classement si on va les chercher [NDLR: l’Armada est toujours deuxième dans sa division au moment où ces lignes sont écrites, devant les Voltigeurs et les Olympiques, justement].

Après ces deux matchs, il devrait y en avoir deux autres pour compléter la saison régulière. On est toujours en attente de savoir ce qui se passera par après. Mais, deux autres, ce sera assez à mon avis! Nous avons fait assez de sacrifices jusqu’à maintenant; il est temps de passer aux séries éliminatoires.

Propos recueillis par Benoît Bilodeau