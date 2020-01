Des jeunes sont initiés au patinage de vitesse à Rosemère

Le Club de patinage de vitesse Rosemère–Rive-Nord (CPVRRN) accueillait plus d’une dizaine de jeunes citoyens, le dimanche 19 janvier, dans le cadre d’une journée portes ouvertes visant à les initier à un sport d’hiver encore méconnu du public. Plusieurs athlètes élites du club étaient présents pour l’occasion, tout comme le membre de l’équipe nationale de patinage de vitesse, originaire de Châteauguay, Cédrik Blais.

Beaucoup de gens se sont déplacés pour l’occasion spéciale, à l’aréna municipal de Rosemère. Le tout a donc débuté avec une séance de démonstration de la part des meilleurs éléments du CPVRRN, en compagnie de l’invité spécial. Les jeunes ont par la suite pris d’assaut la glace pour une séance d’initiation supervisée. Une période d’autographes suivait. Il s’agissait du moment opportun afin de rencontrer le talentueux Cédrik Blais.

«Suite à cette initiation, il sera possible pour ces jeunes de s’inscrire en vue de la saison 2020-2021, dès le mois prochain, lance le président du CPV Rosemère–Rive-Nord, Martin Lachance. En s’inscrivant d’avance, ils ont la chance d’avoir des avantages et une priorité quant à la location d’équipement offert ici, à l’aréna. Ils pourront également pratiquer le sport gratuitement jusqu’à la fin de la présente saison, pour ses derniers mois.»

Inscrivez-vous!

Celui-ci mentionne que le club a déjà compté 220 membres par le passé. À l’heure actuelle, ce nombre se maintient à plus ou moins 180. Or, rappelons que l’association ne couvre pas uniquement la ville de Rosemère. Ce territoire s’étend à Lorraine, Blainville, Bois-des-Filion, Boisbriand, Sainte-Thérèse, Sainte-Anne-des-Plaines, et même Saint-Eustache, dans la MRC de Deux-Montagnes.

«En tant que nouveau président, j’essaie d’amener de nouveaux projets, ainsi que plus de visibilité. Nous avons un entraîneur de haut niveau qui se présente chaque mois, ainsi qu’un préparateur mental. Nous comptions également sur d’autres invités spéciaux et inspirants au cours de cette saison» , d’ajouter Martin Lachance.

«Le club évolue très bien, somme toute! Nous comptons sur une belle représentation dans le cadre de compétitions d’envergure, cette année. Elle obtient d’excellents résultats, poursuit-il. D’un autre côté, nous sommes à nous faire connaître davantage, à gonfler et garder nos effectifs. Certains membres s’initient au patinage de vitesse, pour ensuite se diriger vers le hockey ou vers d’autres sports. Il faut dire que le patinage de vitesse est peu connu de la population et des jeunes. Il s’agit ici d’un autre grand défi, de trouver des tribunes pour faire connaître notre sport qui est, rappelons-le, une discipline olympique.»

Les longues lames à l’honneur

Le CPVRRN a d’ailleurs été l’hôte de quelques compétitions au cours des derniers mois. Le 30 novembre dernier, l’aréna municipal de Rosemère a été le lieu d’une compétition interrégionale qui a attiré 150 patineurs. Notons également la tenue d’un autre événement plus tôt, en octobre, où plus de 130 athlètes ont foulé la glace principale de ce même lieu.

«C’est de grosses organisations, beaucoup de préparation! Nous avons des commanditaires et partenaires généreux qui nous aident. Nous pouvons ainsi mettre la main sur du matériel, plus facilement, pour les jeunes qui sont de passage ici, passionnés de patinage de vitesse.»

Une glace olympique?

Un certain nombre de projets sont actuellement sur la table à dessin. Martin Lachance avançait, en ce sens, que la présence d’une glace olympique, dans les Laurentides, aiderait à la promotion et à la pratique de ce sport.

«Il serait bien, en tant que région distincte, de compter sur une glace de taille olympique, utile pour la tenue de compétitions, de pratiques et, en temps et lieu, de Jeux du Québec» , conclut le président récemment nommé. Il a d’ailleurs contacté l’organisme Loisirs Laurentides et il souhaiterait éventuellement organiser une rencontre pour discuter de ce sujet.

Pour plus d’informations concernant le CPVRRN: [https://www.cpvrrn.org].