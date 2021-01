Des «fatbikes» et un parc glacé disponibles au Bois de Belle-Rivière

Le Parc régional éducatif Bois de Belle-Rivière propose maintenant la location de sept vélos de type «fatbike», munis de roues larges et conçus autant pour rouler dans la neige et dans les sentiers boueux.

Les citoyens de Mirabel peuvent désormais se déplacer vers les lieux et rouler sur un de ces vélos pour une durée limitée (une ou deux heures), en procédant à la location, le jour même, via le pavillon d’accueil et durant les heures d’ouverture. Notons qu’aucune réservation par téléphone ou par courriel ne sera acceptée. Les férus de plein air sont donc conviés au parc, situé sur la route Arthur-Sauvé; ouvert tous les jours, de 9 h à 17 h.

Un parc de glace!

D’ailleurs, le Parc annonce que le sentier de glace en forêt fut prêt à accueillir ses visiteurs à partir de ce jeudi 21 janvier. Il est donc loisible de patiner seul ou avec les membres de sa bulle familiale, sur un chemin de 2 km, tout en respectant une distanciation de deux mètres avec les autres convives.

La patinoire sera également ouverte pour une capacité maximale de 25 personnes, en patinage libre seulement. À noter que le parc de glace entier exige une capacité de 400 personnes. Le port du masque est obligatoire sous le grand chapiteau.

«Nous vous demandons d’être indulgent avec notre personnel, ils sont présents afin de faire respecter les règles et d’assurer la sécurité de tous», de mentionner les responsables, via les réseaux sociaux.

Pour des renseignements additionnels concernant les activités proposées et les mesures en vigueur, veuillez téléphoner au 450 258-4924, ou joindre un responsable du service client, par courriel, à info@boisdebelleriviere.com. Pour connaître les conditions du parc, consultez le site Web [www.boisdebelleriviere.com], dans la section «Info conditions».