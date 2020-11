Des bourses pour deux étudiants-athlètes de Blainville

La pandémie de la COVID-19 a grandement chamboulé les habitudes et façons de faire, y compris chez les étudiants-athlètes, doublement touchés dans leurs vies scolaire et sportive. Dans ce contexte, la Fondation de l'athlète d'excellence et Golf Québec ont remis 75 000 $ en bourses individuelles à 32 golfeurs parmi les plus prometteurs dans la province. De ce nombre, on compte deux jeunes de Blainville.

Antoine Jasmin, 14 ans, a reçu une bourse de 2 000 $. Pour ce qui est de Laurence Lamer, 18 ans, on parle d’une somme de 3 000 $.

«Les résultats académiques et sportifs obtenus par les étudiants-golfeurs soutenus par la Fondation et Golf Québec dans les dernières années prouvent la pertinence du programme. Plus que jamais, en ces temps difficiles, les étudiants-athlètes ont besoin d’encouragements. Je suis particulièrement fier de l’engagement que nous prenons envers eux aujourd’hui, de les aider à persévérer à l’école et dans leur sport», soutient le président de la Fondation de l’athlète d’excellence, Claude Chagnon.

Les récipiendaires

Membre du club Blainvillier, Antoine Jasmin est arrivé 9e à égalité au Championnat provincial bantam, pee-wee et moustique dans la catégorie bantam, 2e dans la catégorie bantam à deux tournois régionaux de l’Association régionale de Montréal et 3e au classement des tournois régionaux de catégorie bantam de l’Association régionale de Montréal.

Le jeune homme est en 3e secondaire en concentration golf à l’Académie Sainte-Thérèse. L’an passé, il a maintenu une moyenne académique de 84 %.

Antoine lorgne des titres provinciaux juniors et amateurs ces prochaines années, tout en conciliant sa passion sportive et ses études. Il rêve de jouer dans les tournois de la PGA et de devenir ingénieur.

Membre du club de Rosemère, Laurence Lamer a quant à elle terminé 4e au Championnat provincial amateur féminin dans la catégorie junior, 2e à égalité dans un tournoi régional junior de l’Association régionale de Montréal et 6e au classement de l’ordre de mérite des filles de Golf Québec.

Elle étudie en 12e année, en ligne, à l’Académie Blyth et a maintenu une moyenne académique de 88 % en 5e secondaire à l’Académie Ste-Thérèse.

Laurence souhaite être retenue au sein de l’équipe du Québec en vue des Jeux du Canada en 2021 et gagner un tournoi de la NCAA. Elle poursuivra ses études dans une université en Floride avec l’idée d’être représentante pharmaceutique ou spécialiste du marketing internet en mode.