Défi 808 Bonneville: les inscriptions sont ouvertes

Les inscriptions pour la cinquième édition du Défi 808 Bonneville sont ouvertes. L’événement cycliste, au profit de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ), est planifié pour les 17 et 18 septembre, toujours dans la région de Mont-Tremblant, en accord avec les autorités publiques, le site hôte et l’application des mesures sanitaires en vigueur.

Nouveautés 2021

Trois nouveaux défis ont été créés pour les adeptes de vélo sur gravelle (gravel bike), soit le 125 km, le 202 km et le 404 km en continu. Deux nouvelles distances ont été ajoutées pour les cyclistes récréatifs sur vélo de route, le 70 km et le 80 km qui forment le nouveau combo de 150 km sur deux jours. Et un nouveau combo, gravelle et route, est aussi offert avec le 125 km sur gravelle le vendredi et le 115 km sur route le samedi. Le Centre de villégiature de Tremblant est encore une fois le point central de l’événement et la boucle unique de 404 km en vélo de route sera toujours accessible pour les 115 km solo, 125 km solo, 202 km solo ou duo et les 404 km et 808 km en solo, en duo ou en équipe de 4.

Le Défi 808 Bonneville est donc maintenant accessible aux cyclistes de tous les niveaux en plus des vélos électriques (e-bikes) qui sont acceptés depuis 2020 sur toutes les distances (sauf le 808 km). Comme en 2020, les organisateurs mettront tout en œuvre pour assurer la sécurité et la santé de tous dans le respect des règles sanitaires qui seront en vigueur.

Deux athlètes de la région obtiennent une bourse

Grâce à cet événement annuel phare, la FAEQ a pu remettre, début avril, des bourses totalisant 110 000 $ à 34 étudiants-athlètes prometteurs. De ce nombre, on retrouve deux jeunes de la région. Le plongeur Benjamin Tessier, 16 ans, de Blainville a obtenu une bourse d’excellence académique de 4 000 $. Étudiant en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel, à Sainte-Thérèse, il a maintenu une moyenne académique de 90 % à la première étape. Le Rosemèrois Matt Cullen, 15 ans, qui excelle également en plongeon, a quant à lui touché une bourse de 4 000 $ en soutien à la réussite académique et sportive.