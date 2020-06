Décès de Jacques Lamade

Véritable figure de proue de la promotion et de l’enseignement des arts martiaux, à Sainte-Thérèse et ailleurs, Jacques Lamade est décédé le vendredi 22 mai, à l’âge de 90 ans.

Passionné de judo, une discipline qu’il maîtrisait au point de détenir une ceinture noire 7e dan, M. Lamade pratiquait et enseignait également le karaté (4e dan), l’aïkibudo (4e dan) et le jiu-jutsu (4e dan).

C’est en 1965 qu’il établit son école, le Dojo des Mille-Îles, dans un local situé au deuxième étage de l’aréna de Sainte-Thérèse (aujourd’hui démoli), établissement hautement renommé qu’il dirigera jusqu’au moment de sa retraite, en juin 2004, passant alors le flambeau à deux de ses élèves, Daniel Duchesne et Steven Leblanc.

Membre de Judo Québec (dont il fut président de la section des Laurentides pendant 14 ans) et de Judo Canada, Jacques Lamade sera intronisé au temple de la renommée de ces deux institutions, respectivement à titre de Pionnier bâtisseur et de Bâtisseur. Sa compétence en arbitrage de haut niveau était également reconnue sur la scène internationale.

Marié à Gisèle Maître, Jacques Lamade était le père de quatre enfants : Marie-Josée, feue Marie-France, Sylvain et Cédric, tous ceinture noire en judo. Il avait aussi six petits-enfants et des arrière-petits-enfants (leur nombre n’est pas pr.cisé dans l’avis de décès).

À noter que la famille de M. Lamade recevra les témoignages de condoléances le samedi 1er août, de 13 h à 16 h, à la Résidence funéraire Goyer sise au 15542, rue de Saint-Augustin à Saint-Augustin (Mirabel).

Le journal salue la mémoire de ce personnage marquant de l’histoire régionale et offre ses plus sincères condoléances aux proches de Jacques Lamade.