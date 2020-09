Coupe Nissan Micra 2020: Deux courses relevées présentées à Mirabel

Le Circuit ICAR, situé sur le grand territoire de Mirabel, accueillait la Coupe Nissan Micra, pour la toute première fois de son histoire et de celle de la série canadienne de sport automobile. Les concurrents ont ainsi disputé les cinquième et sixième étapes de la présente saison. Les férus de petites voitures pouvaient voir à l’œuvre les Kevin King, Jesse Lazare, Gavin Sanders et Valérie Limoge de ce monde.

Sur un revêtement fait de béton, l’événement a été disputé à un rythme fort soutenu. La qualification de la première course a vu Jesse Lazare prendre la pôle position, devant le meneur au championnat, Kevin King, et le jeune ontarien, Gavin Sanders.

Le deuxième (King) a réussi à surprendre Lazare aux deux tiers de la première épreuve du jour, pour ainsi remporter les honneurs et ajouter des points précieux au classement général de la campagne 2020. Il s’agissait d’un cinquième triomphe pour lui en autant d’épreuves, rien de moins. Gavin Sanders a décroché la troisième position devant Valérie Limoges (4e).

La deuxième course a connu un dénouement bien différent. Jesse Lazare a pris sa revanche sur son principal rival, pour remporter une première victoire cette année. Kevin King prend donc la seconde place. Valérie Limoges s’est, cette fois, classée sur la dernière marche du podium.

Notons qu’au championnat des pilotes, Kevin King occupe toujours la pôle. Il devance, dans l’ordre, Jesse Lazare, Valérie Limoge, Gavin Sanders et Taylor Near.

Un talent de chez nous

Le Complexe ICAR de Mirabel et la région des Laurentides étaient bien représentés au cours de cette fin de semaine de sport automobile. Notons la présence remarquée de Justin Arseneau, le plus jeune participant de l’histoire de la Coupe Nissan Micra. Ce dernier, âgé de seulement 15 ans, espérait se mêler à un peloton de tête expérimenté et très compétitif. L’espoir laurentien, originaire de Morin-Heights, avait tous les outils nécessaires pour impressionner, ayant fait ses classes en karting, pour ensuite vivre l’expérience au volant d’une monoplace de type Formule 4.

Le jeune homme s’est bien illustré, en ayant décroché respectivement les cinquième et sixième positions. Chose certaine, l’avenir est sans aucun doute prometteur pour ce jeune pilote d’ici.

Cela dit, pour plus d’informations concernant les épreuves et pilotes de la Coupe Nissan Micra 2020, il suffit de visiter le [www.coupemicra.com].