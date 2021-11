Colloque de Loisirs Laurentides: tous y sont invités

À la demande générale, Loisir Laurentides ouvre l’accès de son Colloque ̈Ensemble avec vous !” qui se déroulera les vendredi 19 et samedi 20 novembre au Manoir Saint-Sauveur à Saint-Sauveur à tous les intervenants de loisir, de sport, de plein air et de loisir culturel de la région des Laurentides, que leurs organismes, municipalités ou institutions scolaires soient membres ou non de Loisirs Laurentides.

Loisirs Laurentides a concocté une programmation participative et active avec la présentation d’ateliers par secteur et projets novateurs touchant le bénévolat, le loisir culturel, le loisir rural, le plein air et le sport.

Lors de l’événement, les participants auront l’occasion d’assister à deux conférences- ateliers de Virginie Dronsart, présidente de Kaléi, qui toucheront le recrutement de

personnel et de bénévoles, comment aborder les bénévoles et comment développer une image de marque qui fera de votre organisme un employeur recherché sur le marché du

travail.

L’animation de l’événement sera assurée par l’entreprise Management Savvy.

« Venez décider quelle couleur et quelle vision vous voulez donner à votre région. Contribuez activement à dessiner le portrait futur de notre région en matière de sport, plein air, loisir culturel et loisir rural. Il est temps de sortir de notre coquille et d’unir nos forces pour faire autrement!», invite la directrice générale de Loisirs Laurentides, Élaine Lauzon.

Les personnes intéressées ont jusqu’au jeudi 11 novembre prochain pour s’inscrire à cet événement en se rendant sur le site Web de Loisirs Laurentides en cliquant sur le lien suivant : https://loisirslaurentides.com/colloque-loisirs-laurentides/. Les places sont limitées, alors ne tardez plus!

À propos de Loisirs Laurentides

Depuis 1971, Loisirs Laurentides, organisme à but non lucratif en matière de loisir, de sport et de plein air sur le territoire des Laurentides, reconnu et soutenu par le ministère de l’Éducation et le ministère de la Culture et des Communications.