Chapeau à nos joueurs pour cette deuxième position!

Malgré la mise sur pause de nos activités, à la suite d’un cas positif à la COVID-19 enregistré parmi les joueurs des Olympiques de Gatineau, contre lesquels nous avons joué la semaine dernière, et qui a fait ombrage à notre fin de saison, je dois lever mon chapeau à nos joueurs, à tout le monde en fait, pour avoir su faire face à la situation dans laquelle nous nous étions placés en ayant à défendre notre deuxième position dans la division Ouest.

En récoltant trois points sur une possibilité de quatre, justement contre les Olympiques de Gatineau (une victoire de 5-2 et une défaite en prolongation de 7-6), nous nous assurons en effet, avec cette deuxième position, d’un laisser-passer pour la deuxième ronde, sans avoir à passer au travers de la ronde de qualification que devront disputer les équipes de troisième et de quatrième position de chaque division.

Nous avions tellement bien commencé en début d’année. Puis, plein de choses sont arrivées; on a eu des blessures, on a joué un peu moins bien. Donc, on s’est mis dans une situation dans laquelle nous n’aurions jamais dû être. Il y a longtemps que cette deuxième position aurait dû être sécurisée. Je suis malgré tout content: nous nous sommes mis, oui, dans cette situation, mais nous nous en sommes sortis par nous-mêmes en allant chercher ces victoires (et ces points). Il y a beaucoup de joueurs, en raison des blessés, qui ont été mis dans des situations dans lesquelles ils ne sont pas habitués et qui ont performé. Il y eu des hauts et des bas; mais c’est de cette façon qu’on bâtit dans l’adversité et ça pourrait nous aider en séries.

Ceci dit, nous sommes présentement en attente d’une décision pour la suite des choses, même si je m’attends, en raison des variants, que nous soyons mis en quarantaine pour 14 jours, donc jusqu’au 16 avril prochain. D’ici là, nos joueurs auront un programme pour s’entraîner à la maison et nous allons avoir des réunions vidéo pour poursuivre notre préparation. On va s’organiser un horaire en conséquence, à moins d’obtenir le feu vert pour retourner sur la glace.

Pour plus d’informations concernant l’équipe et pour des mises à jour concernant la situation actuelle, j’invite les partisans sur notre site officiel, au [www.armadahockey.ca]. Vous pouvez également visiter notre page [http://www.facebook.com/ArmadaBLB], ainsi que notre boutique en ligne.

(Propos recueillis par Benoît Bilodeau)