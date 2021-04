C’est le temps de s’inscrire à Courir Lorraine

Courir Lorraine, c’est une invitation lancée aux sportifs et aux familles à marcher ou à courir sur une distance d'un, trois, cinq ou dix kilomètres, sur le territoire lorrain, du 1er au 31 mai. L’objectif? Encourager le maintien de saines habitudes de vie au sein de la population.

La participation est gratuite et réservée aux résidents de la ville de Lorraine. L’inscription est en cours au [www.ville.lorraine.qc.ca]. Les participants recevront une trousse des coureurs comprenant dossard, médaille ainsi que plusieurs surprises.

Au total, 400 marcheurs et coureurs pourront s’inscrire pour recevoir leur trousse. Premier arrivé, premier servi. Soulignons que, comme l’an dernier, l’édition tient compte des recommandations de la Santé publique. Les citoyens sont d’ailleurs invités à respecter les consignes en vigueur s’ils choisissent de courir avec d’autres personnes.

«La marche et la course sont des activités qui nécessitent une simple paire de chaussures et qui se pratiquent seules ou en famille. Courir Lorraine s’adapte en plus à votre niveau et à votre condition physique. L’important est de bouger à votre rythme en respectant vos limites et de profiter de notre environnement exceptionnel. Inscrivez-vous dès maintenant pour relever le défi», encourage le maire, Jean Comtois.