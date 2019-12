Centraide Laurentides: Près de 15 000 $ amassés pour les démunis

C’est le samedi 7 décembre dernier que se déroulait un événement, une collecte de fonds majeure pour l’organisme régional Centraide Laurentides, au Centre d’excellence Sports Rousseau de Boisbriand. Une formation locale de plus de vingt athlètes amateurs, généreux et passionnés affrontait les Anciens Canadiens de Montréal, dans le cadre d’un match unique, qui s’est déroulé au domicile de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Cette soirée des plus mémorables aura permis d’amasser un merveilleux total de 14 965 $. La somme permettra ainsi à Centraide Laurentides de poursuivre une mission essentielle et précieuse auprès des personnes démunies de la région des Laurentides.

C’est en effet près de 1 000 personnes qui étaient présentes à l’amphithéâtre pour voir jouer des légendes et idoles du hockey sur glace telles qu’Oleg Petrov, Pierre Dagenais, Marc-André Bergeron, Patrice Brisebois, Stéphane Richer et Stéphane Quintal; une formation dirigée par le grand Yvon Lambert. Notons que le président d’honneur de l’événement et directeur général de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville, Joé Bélanger, était de cette équipe d’étoiles, réalisant ainsi un rêve de jeunesse.

Un spectacle festif

Les gens étaient présents, surtout pour encourager l’équipe locale composée de 22 joueurs provenant de multiples entreprises et domaines de la région. Ces derniers, sous l’aile de l’entraîneur-chef de l’Armada, Bruce Richardson, portaient le chandail de sa formation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), le Noir et Blanc, alors modifié à l’effigie de Centraide Laurentides pour une seule soirée.

Dans les gradins, les spectateurs ont pu assister à un match somme toute festif, où se mélangeaient spectacle et hockey. À la fin du duel amical, les partisans ont eu l’occasion unique de rencontrer leurs idoles dans le cadre d’une séance de signature VIP.

«Un immense merci à tous les bénévoles ainsi qu’à nos partenaires qui ont permis la réalisation de cet événement: les Caisses Desjardins Laurentides Sud, l’Armada de Blainville-Boisbriand, Erod, agence créative ainsi que Rolland Groupe Sustana» , de souligner les organisateurs de ce rendez-vous sportif et bénéfice, rappelant du même souffle que c’est plus de 60 000 personnes qui ont recours à des services offerts par l’institution communautaire, ici, sur notre territoire. Centraide Laurentides intervient dans la collectivité depuis plus de cinq décennies.

Pour plus d’informations, rendez-vous au [https://www.centraidelaurentides.org/].